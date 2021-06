Nye tal viser, at overraskende mange synes, at det er okay at køre med lidt for høj promille, hvis man bare føler sig frisk. Spritkampagne og politikontrol skal få flere til at lade bilen stå - også når EM i fodbold lokker med fest og fadøl. Foto: Rådet for sikker trafik

Send til din ven. X Artiklen: Ekstra spritkontroller: For mange tager chancen i sommervarmen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekstra spritkontroller: For mange tager chancen i sommervarmen

Vestegnen - 11. juni 2021 kl. 16:13 Kontakt redaktionen

I juni vil politiet have ekstra spritkontroller på vejene, da erfaringen fra sidste sommer er, at mange tager chancen i sommervarmen. I 2020 sigtede politiet samlet set 5.519 personer for at køre spritkørsel, og 1.028 af dem var i juni og juli. De to sommermåneder ligger derfor over gennemsnittet for hele året, når man ser på antallet af sigtelser for spritkørsel.

Blandt de 1.028 sigtede var 53 af bilisterne fra Københavns Vestegns politikreds. I København blev 122 sigtet og i Midt- og Vestsjællnds politikreds var antallet 102 sigtelser.

- Spirituskørsel er uacceptabelt, og vi ser langt flere spirituspåvirkede trafikanter i sommermånederne, end vi eksempelvis ser i julefrokostperioden. Tit og ofte oplever vi, at spontane besøg hos venner eller familie i sommerhus eller på stranden fører til en større indtagelse af alkohol, hvor bilen efterfølgende desværre bliver brugt som transportmiddel hjem igen,« siger Christian Bertelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Færre spritulykker Antallet af spritulykker er de seneste årtier faldet markant. Men der er stadigvæk personer, som sætter sig bag rattet, selvom de har drukket for meget alkohol til lovligt at kunne køre bil.

Syv procent af de adspurgte siger i en undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik har gennemført i 2020, at det i deres optik er okay at køre bil med en promille lige over det tilladte, hvis man bare føler sig frisk nok.

Værst ser det ud blandt de 18 til 35-årige, hvor hele 12 procent svarer, at de synes, at spritkørsel med en promille lige over de tilladte 0,5 er okay, hvis man blot føler sig frisk. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik blandt 1.513 bilister.

Det er et problem, for alkohol i blodet koster stadig menneskeliv på de danske veje. Fra 2016 til 2020 blev 167 mennesker dræbt i trafikulykker, hvor for meget alkohol var involveret (kilde: Vejdirektoratet). Derfor sætter Rådet for Sikker Trafik og 63 af landets kommuner nu fokus på spritkørsel med kampagnen Stop spritkørsel.

Du skal lade være - Selvom du føler dig frisk nok til at køre, skal du lade være, hvis du har drukket for meget alkohol. Din reaktionstid og koordinationsevne er dårligere, dit synsfelt bliver indsnævret, og du bliver i det hele taget dårligere til at træffe fornuftige valg, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

EM med fadøl og fest For Danmarks vedkommende bliver EM i fodbold for alvor skudt i gang med kampen mod Finland den 12. juni, og det vil formentlig betyde, at der er mange, som fejrer begivenheden med fadøl og fest. I den forbindelse opfordrer Rådet for Sikker Trafik og politiet til, at man på forhånd planlægger, hvordan man kommer sikkert hjem fra festen.

Det værste, man kan gøre, er at udskyde beslutningen om, hvordan man kommer hjem, til festen er slut, og man står spirituspåvirket og træt med bilnøglen i hånden. Beslutningen om ikke at køre bil med alkohol i blodet skal træffes ædru inden festen, så man ikke sætter sig selv i en dårlig situation.