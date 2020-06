Eftersøgt for voldtægt: Nu er han fængslet

En 41-årig mand er blevet varetægtsfængslet foreløbig frem til den 2. juli, mistænkt for at have voldtaget en kvinde i hendes lejlighed i Rødovre. Manden nægter sig skyldig, og har taget forbehold for at kære varetægtsfængslingen.

Voldtægten fandt sted den 30. maj og blev anmeldt kort efter. Siden har den 41-årige været eftersøgt af Vestegnens Politi. Søndag eftermiddag blev den 41-årige spottet på et værested i Rødovre og anholdt.

Mandag blev den 41-årige stillet for en dommer i Retten i Glostrup, hvor anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi krævede manden fængslet. Det krav fulgte retten altså.

Det var tale om et lukket grundlovsforhør, og derfor kendes de nærmere omstændigheder i sagen ikke.