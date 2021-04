Efterslukning i gang: Røg er ikke farlig

Efterslukningen af den store brand natten til skærtorsdag på Naverland på grænsen mellem Glostrup og Albertslund, er torsdag formiddag fortsat i gang.

Bygningen er stort set udbrændt, og på grund af fare for nedstyrtning, har Hovedstadens Beredskab ikke kunne komme ind i bygningen.

En stor kran er ankommet, så tag og andre bygningsdele kan tages ned og ilden kan slukkes fuldstændig.

Vestegnens Politi oplyser, at det kan give en smule røg på stedet, og at der kan være lugtgener. Røgen er ikke giftig på afstand, og man skal helt tæt på for at opleve ubehag, fortæller Vestegnens Politi.

Politiet har sat gang i en efterforskning for at klarlægge de nærmere omstændigheder.