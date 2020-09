Forstander Mikkel Christoffersen glæder sig til at byde folk indenfor til Efterskolernes Dag den 27. september. Foto: Jeppe Hee Rømer

Efterskolen er klar til besøg trods corona

Vestegnen - 26. september 2020 kl. 11:36 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Ekstra håndsprit, små hold og forhåndstilmelding er nogle af de tiltag, der skal sikre en god Efterskolernes Dag, når Brøndby Idrætsefterskole på trods af corona inviterer indenfor.

Den sidste søndag i september afholdes der hvert år Efterskolernes Dag. Her slår samtlige af landets efterskoler dørene op, så potentielt kommende elever kan danne sig et indtryk af efterskolelivet. I år er det dog anderledes, for folk skal tilmelde sig inden dagen og må ikke bare gå ind fra gaden, som de plejer.

- Det er også muligt at registrere sig ved døren, men man risikere selvfølgelig at blive afvist, hvis der er for mange inde på skolen. Så må vi finde en anden dag til besøg, forklarer Mikkel Christoffersen, der opfordre til at tilmelde sig på forhånd.

Dagen vil være delt i to, hvor man kan høre om tre linjefag fra 12 til 1430 og tre andre fra 1430 til 17.

Ved tilmelding skal man give sine kontaktoplysninger til Brøndby Idrætsefterskole. Det sker, så efterskolen kan hjælpe med smitteopsporing, hvis en besøgende bliver syg med corona efter besøget.

Efterskolens 125 elever må ikke få besøg udefra i løbet af efterskoleåret, og derfor kan det godt virke paradoksalt, at der søndag den 27. september kommer en masse besøgende udefra.

- Det er jo lidt et dilemma, at vi nu åbner op for dem udefra og samtidig siger nej til dem, der egentlig hører her, siger Mikkel Christoffersen.

På trods af afstands- og afspritningskrav går der ikke noget af elevernes efterskoleophold. Det forsikrer Mikkel Christoffersen, som dog indrømmer, at alt ikke er som før.

- Man kan jo ikke ligge 20 ovenpå hinanden i en lædersofa eller sove på hinandens værelser i weekenden, udtaler han og uddyber:

- Selvfølgelig skal man overholde retningslinjerne, men sådan er det jo alle steder i samfundet. Det er ligemeget, om du befinder dig på en efterskole eller ej.

Brøndby Idrætsefterskole har ikke kunnet mærke på tilmeldingerne til Efterskolernes Dag, at tiden er usikker på grund af corona, så efterskolen glæder sig til at slå dørene op for nysgerrige unge.