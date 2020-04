Eftersat af politiet: Kørte mod færdselsretningen

Den lille røde bil blev eftersat af en patruljebil fra Vestegnens Politi. Eftersættelsen startede omkring klokken 05.40 på Hovedvejen i Glostrup i østlig retning, og fortsatte ad Roskildevej mod Rødovre. På et tidspunkt valgte føreren at køre over i modsatte vejbane mod færdselsretningen, og politiet ved med sikkerhed, at den lille røde bil passerede tre biler, som kørte ad Roskildevej mod vest. Personerne i de tre biler kan være vigtige vidner for politiet.