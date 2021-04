Eftersættelse endte i uheld. Mand anholdt

Vestegnens Politi har torsdag aften anholdt en mand, efter han på Sønderkær i Hvidovre kørte op bag i en personbil.

Det var en politimotorcykel, der ønskede at standse manden i forbindelse med en hastighedskontrol. Han kørte dog videre, og politiet satte efter ham.

På Sønderkær i Hvidovre kørte manden galt, påkørte et helleanlæg og kørte op bag i en anden bil, der holdt stille for rødt lys. To kvinder i denne bil blev tjekket for skader, men ifølge vagtchefen hos Vestegnens Politi er der ikke sket alvorlig personskade.

Manden er nu blevet anholdt af Vestegnens Politi, og er foreløbig blevet sigtet for en række overtrædelser af færdselsloven.