Eftersættelse endte i anholdelse

Efter en kort eftersættelse anholdt Vestegnens Politi tirsdag aften en 31-årig mand i Glostrup. Han er sigtet for narkokørsel og for ikke at have førerret.

Eftersættelsen startede klokken 18.38 på Roskildevej i Albertslund, hvor en patrulje fra Vestegnens Politi ville stoppe en bil med to personer. Bilen forsøgte dog at flygte, men ved Glostrup Fritidscenter blev bilen standset.

Føreren af bilen, en 31-årig mand, blev sigtet for blandt andet narkokørsel og for at have kørt bilen selv om han var frakendt kørekortet. Den anden person i bilen er ikke blevet sigtet.

Ingen personer var i fare under eftersættelsen, og der skete heller ikke materiel skade.

Eftersættelsen i Albertslund og Glostrup var ikke den eneste tirsdag aften.

Tidligere på aftenen satte Vestegnens Politi efter en bil på Ishøj Strandvej, men i første omgang er det ikke lykkedes politiet at få den stoppet.

En anden eftersættelse fandt sted på Køge Bugt Motorvejen. Eftersættelsen var startet af Midt- og Vestsjællands Politi, og bevægede sig til Vestegnen. Heller ikke her lykkedes det i første omgang politiet at få standset bilen.