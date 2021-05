Efterlyser vidner: Cyklist alvorligt kvæstet i ulykke med varebil

Den seneste melding er ifølge Vestegnens Politi mandag aften, at kvindens tilstand er alvorlig men stabil.

En 56-årig kvindelig cyklist er sent mandag eftermiddag blevet alvorligt kvæstet i en svingulykke i krydset mellem Vallensbæk Torvevej og Læhegnet i Albertslund.

Chauffør i varebil er sigtet

Vestegnens Politi har tilkaldt en bilinspektør, der skal afklare de nærmere omstændigheder ved ulykken. De foreløbige undersøgelser peger på, at der var tale om en svingulykke.

En hvid varebil skulle svinge til venstre i krydset, men den mandlige chauffør overså den kvindelige cyklist, som blev ramt af varebilen.

Mens den kvindelige cyklist blev alvorligt kvæstet, kom den mandlige chauffør i varebilen ikke fysisk til skade ved ulykken. Han vil mandag aften blive afhørt på politigården i Albertslund.

Manden er på nuværende tidspunkt blevet sigtet for ikke at overholde sin vigepligt, og for uagtsom betydelig legemsbeskadigelse.

Der er intet, som umiddelbart tyder på, at spiritus eller andet har været involveret.