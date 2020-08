Efterlyser gerningsmand til voldtægtsforsøg ved station

Manden lagde kort efter en arm om kvindens hals og begyndte at kysse hende, imens han forsøgte at trække af sted med hende hen imod viadukten under Brøndbyøstervej. Kvinden blev opmærksom på to vidner, som hun piftede til, hvilket fik manden til at stikke af.