Den nuværende skatteminister, Morten Bødskov (S) til højre, var meget aktiv, for at få presset den tidligere transportminister til at omgøre DSBs beslutning. Her er han sammen med Hvidovres viceborgmester Mikkel Dencker (DF), der også pressede på. Mikkel Dencker blev ikke genvalgt til Folketinget. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Efter-valgkamp: Politisk infight om S-tog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter-valgkamp: Politisk infight om S-tog

Vestegnen - 23. oktober 2019 kl. 06:42 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Linje E kommer ikke til at stoppe på Friheden Station i Hvidovre lige med det samme.

Det fremgår af et svar, som den nye transportminister, Benny Engelbrecht (S) har givet til den tidligere transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Anledningen var, at Ole Birk Olesen blev kraftigt udfordret, efter DSB ved årsskiftet 2018/2019 forringede S-togs-betjeningen på en række stationer på Vestegnen. Blandt andre socialdemokraten Morten Bødskov, der i dag er skatteminister, pressede den daværende transportminister hårdt, for at få omgjort DSB-beslutningen, og der blev rent faktisk dannet et politisk flertal for det.

Foruden at linje E blev fjernet fra Friheden Station i Hvidovre, så holdt linje Bx op med at stoppe på Brøndbyøster Station, Rødovre Station og Hvidovre Station.

»Slagsmål« på ord - Vil ministeren sørge for, at S-togets linje E i 2020 igen stopper på Friheden Station, var Ole Birk Olesens indledende spørgsmål til transportminister Benny Engelbrecht.

Og her følger så meningsudvekslingen i folketingssalen.

Transportminister Benny Engelbrecht:

- Der er i statens kontrakt med DSB ikke fastlagt en standsningsplan for S-togene, og derfor har jeg kontraktligt ikke mulighed for som minister at kræve bestemte standsningsmønstre af DSB på S-banen.

- DSB har ud fra et samlet kundeperspektiv vurderet, at det i forbindelse med køreplanen for 2020 er mest hensigtsmæssigt, at linje E ikke stopper på Friheden Station. En tungtvejende årsag til, at DSB har valgt at indrette køreplanen på den måde, er tekniske udfordringer i relation til udrulningen af signalprogrammet, og det medfører en længere rejsetid, hvorfor der er behov for færre stop med hensyn til at få køreplanen for 2020 til at passe.

Ole Birk Olesen:

- Det var et rigtig fornuftigt og sagligt svar fra transportministeren. Men det står i skærende kontrast til, hvad Socialdemokratiet lovede vælgerne på Vestegnen, før folketingsvalget blev udskrevet. Socialdemokratiet indkaldte mig til to samråd, dengang jeg var transportminister, for at få mig til at sørge for, at DSB igen begyndte at stoppe på Friheden Station. Man samlede et flertal i Folketinget, som krævede af mig, at jeg skulle få DSB's S-tog til igen at stoppe på Friheden Station. Det var hr. Morten Bødskov, som i dag er skatteminister i regeringen, som stod i spidsen for dette forsøg på at få DSB tvunget til at stoppe på Friheden Station. Derfor troede vælgerne på Vestegnen selvfølgelig, at Socialdemokratiet, hvis de kom til magten, ville få S-toget til at stoppe på Friheden Station.

- Nu kan jeg forstå, at den nye transportminister har fuldstændig det samme synspunkt, som jeg havde, dengang Socialdemokratiet krævede noget af mig, som ville være tåbeligt. Det er fint at komme til besindelse i forhold til sådan nogle ting, men hvordan kan det være, at Socialdemokratiet, før valget blev udskrevet, krævede, at toget skulle stoppe på Friheden Station, når ministeren nu her kan forklare, hvorfor det er et virkelig dumt krav?

Transportminister Benny Engelbrecht:

- Som jeg gjorde opmærksom på, er det altså tungtvejende tekniske udfordringer, der er årsagen til standsningsplanen. Men forventningen er, at årsagerne til disse tekniske udfordringer vil blive løst til løvfaldssæsonen 2021. Derfor opfatter jeg det som naturligt, at DSB igen overvejer at standse på Friheden Station, når problemerne er løst, og det er altså forventeligt i 2021.

Ole Birk Olesen:

- Jamen igen vil jeg sige, at det var et rigtig, rigtig fint svar, som fuldstændig lignede det, jeg gav, dengang jeg blev stillet et spørgsmål, hvori Socialdemokratiet krævede af mig, at jeg med køreplanen for 2020 - ja, faktisk allerede den fra 2019, men hvis det ikke skulle kunne lade sig gøre, så den fra 2020 - skulle sørge for, at S-togene igen stoppede på Friheden Station. Og ikke alene skulle det være linje E på Friheden Station, men også linje Bx på Hvidovre, Rødovre og Brøndbyøster Stationer. Der skulle jeg også sørge for at de stoppede. Kan ministeren oplyse, om han vil få linje Bx til at stoppe på Hvidovre, Rødovre og Brøndbyøster Stationer?

Transportminister Benny Engelbrecht:

- Nu handler spørgsmålet jo faktisk ikke om de konkrete stop, og jeg gik egentlig ud fra, at det skyldtes, at hr. Ole Birk Olesen i sin vanlige stil havde tænke sig at tage spørgsmålet onsdag efter onsdag. Så jeg forventer selvfølgelig også, at det er noget, vi vender tilbage til, og så skal jeg gerne svare skriftligt på det. Men jeg glæder mig over, at vi forhåbentlig får løst de tekniske udfordringer, sådan at toget igen kan stoppe også på Friheden Station.

Ole Birk Olesen:

- Igen var det et rigtig fint svar, som fuldstændig lignede de svar, som jeg gav til Socialdemokratiet, før valget blev udskrevet. Men dengang krævede Socialdemokratiet af mig, at jeg som minister skulle sørge for, at DSB fik S-togene til at stoppe ikke alene på Friheden Station, men også på Hvidovre, Rødovre og Brøndbyøster Stationer for linje Bx's vedkommende.

- Så er spørgsmålet bare: Var det egentlig fint over for vælgerne, var det fair over for vælgerne at bilde dem ind, at Socialdemokratiet, hvis Socialdemokratiet kom til magten, ville gøre disse ting, når det helt indlysende ikke kan lade sig gøre nu, hvor Socialdemokratiet er kommet til magten?

Transportminister Benny Engelbrecht:

- Jeg kan konstatere, at der, efter at jeg er begyndt som transportminister, er meget omfattende forsinkelser i forbindelse med signalsystemet, ikke kun på S-banen, men i det hele taget. Og derfor har jeg af selv samme årsag også bedt om at få lavet et serviceeftersyn, der skal være klar i januar 2020, for at være sikker på, at der ikke er ubetalte regninger, at der ikke er tekniske udfordringer, som ikke er løst. For ikke blot Friheden Station, men hele jernbanenettet er udfordret, og derfor håber jeg selvfølgelig også, at et bredt flertal i Folketinget vil være klar til at løfte de udfordringer, der måtte være, når serviceeftersynet er afsluttet.

Vil fortsætte kampen At få tilbagerullet de forringelser, som blev gennemført omkring årsskiftet 2018/2019, har altså lange udsigter.

Morten Bødskov siger, at han vil fortsætte kampen for bedre kollektiv trafik på Vestegnen:

- Det er glædeligt, at Ole Birk Olesen nu viser interesse for Vestegnen. Desværre manglede interessen fuldstændig, da han var minister. Han og hans regering forringede den kollektive trafik til Vestegnen. Den socialdemokratiske regering har allerede klart markeret, at den kollektive trafik skal have et løft. Ønsket støttes i øvrigt at et meget bredt flertal i Folketinget. I foråret skal der forhandles en ny aftale for investeringer i infrastruktur og kollektiv trafik.

- Som valgt på Vestegnen fortsætter jeg selvfølgelig kampen for Vestegnen. Jeg bor her, og mærker hver dag, de problemer vi lever med, siger Morten Bødskov.

Han tilføjer:

- Jeg føler mig ret overbevist om, at der fortsat er bred opbakning fra borgmestre og støttepartier til kampen for at styrke S-togstrafikken til Vestegnen og begrænsning af trafikstøjen. Hvis Ole Birk Olesen virkelig har skiftet så meget holdning, at han pludselig vil tale Vestegnens sag, er det glædeligt. Men jeg tvivler. Hvis det alligevel er tilfældet glæder jeg mig til at se ham ved forhandlingsbordet.