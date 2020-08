Kim Christiansen, politidirektør ved Vestegnens Politi fortæller, at politiet er klar til at gribe ind, hvis reglerne ikke overholdes. Foto: Kasper Ellesøe

Efter udvidet åbning: Politiet klar til at lukke abefester

Vestegnen - 22. august 2020 kl. 14:47 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Barer, cafeer og restauranter har nu mulighed for at holde åbent til klokken 02.00 om natten.

Men de må ikke lukke nye gæster ind efter klokken 23.00. I Vestegnens Politis politikreds er der ifølge politidirektør Kim Christiansen omkring 75 værtshuse, der har den rette bevilling, og dem er Vestegnens Politi ved at kontakte for at råde og vejlede om, hvordan de sikrer, at reglerne overholdes.

Selvom de må have længere åbent, så skal de gældende regler om håndsprit og afstand stadig overholdes.

Og derfor vil Vestegnens Politi fortsat blive ved med at holde øje med om alt forløber efter reglerne.

- Vi vil være der og slå vejen forbi, så vi kan stå til rådighed, hvis indehaverne har brug for vejledning, råd og bistand. Det er for vores alles bedste lyder det fra Kim Christiansen.

Hvis noget så ikke går, som det skal er politiet klar til at tage affære.

- Hvis vi kommer ud til et sted og ser, at der er en abefest i gang med fulde mennesker, så må man lukke stedet. Vi frygter jo lidt, at når man åbner mere, så bliver gæsterne mere fulde, siger politidirektøren.

Det er restauratørens ansvar, at reglerne overholdes, og at sikre, at der ikke kommer nye gæster ind efter klokken 23, medmindre stedet lukker klokken 24.00.

Hvis politiet konstaterer, at der holdes åbent efter klokken 24.00, selvom der er lukket nye gæster ind efter klokken 23.00, så kan det udløse bøder på op til 40.000 kroner til ejeren af stedet, lyder det fra Rigspolitiet