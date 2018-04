Se billedserie Efter tre skyderier mod samme hus i Tranehusene, indsætter Vestegnens Politi en mobil politistation. Foto: Kasper Ellesøe

Efter tre skyderier på tre dage: Det gør politiet nu

Vestegnen - 04. april 2018 kl. 13:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Københavns Vestegns Politi indsætter i dag en mobil politistation i det område i Albertslund, der har været ramt af gentagende skyderier de seneste dage.

»Vi indsætter den mobile politistation for, at borgerne har mulighed for at kontakte os direkte, hvis de har informationer i forbindelse med skyderierne og for at sikre opretholdelse af tryghed i området,« siger politiinspektør Mikael Wern.

Den mobile politistation vil være placeret på adressen Rypehusene 1-3 - foran butikstorvet. Den vil står der i dag fra klokken 14 til klokken 20 og igen fra i morgen klokken 07.

Indsættelsen sker, efter at der i nat klokken 04.12 blev anmeldt endnu et skyderi i mod en adresse på Tranehusene i Albertslund. Det er tredje gang inden for få dage, at der bliver skudt mod stedet. Samtidig har politiet over det seneste døgn intensiveret patruljeringen i området, ligesom der i dag vil blive sendt betjente på gaden, som vil dele foldere ud, hvor borgere opfordres til at kontakte politiet, hvis de har set noget i forbindelse med skyderierne eller i øvrigt kender til sagerne.

»Det er en meget alvorlig situation. Det er endnu uklart, hvad der er motivet bag skyderierne, men det efterforsker vi lige nu. Umiddelbart tyder intet på konflikt mellem bander,« siger politiinspektør Mikael Wern.

I går aftes anholdt politiet en 19-årig mand, som sættes i forbindelse med flere af skyderierne. Anholdelsen fandt sted i forlængelse af endnu et skyderi i området. Skyderiet fandt sted i krydset Albertslundvej/Roskildevej klokken 17.35. Her blev en tilfældig forbipasserende ramt af et strejfskud i benet. Efter det skyderi blev der etableret visitationszone i dele af Albertslund.

»Vi har stor fokus på efterforskningerne. Disse skyderier skal bringes til ophør, og trygheden i området skal genetableres,« siger politiinspektør Mikael Wern.

Manden der blev ramt af strejfskud, er udskrevet fra hospitalet igen.

