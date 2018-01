Send til din ven. X Artiklen: Efter tagbrand og evakuering: Tilbage i lejlighederne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter tagbrand og evakuering: Tilbage i lejlighederne

Vestegnen - 01. januar 2018 kl. 14:29 Af Peter Erlitz

Alle beboere på nær en enkelt familie er nytårsdag tilbage i deres lejligheder på Landlyststien i Ishøj, efter en dramatisk nytårsnat, hvor de måtte evakueres i forbindelse med en tagbrand. Beboerformanden roser indsatsen fra brandvæsen og politi.

Cirka ti minutter før klokken 01 nytårsnat, gik der ild i taget over opgangen Landlyststien 9 - formentlig på grund af fyrværkeri, der var kommet ind under tagkonstruktionen. Østsjællands Beredskab i Taastrup, Vestegnens Politi og ambulanceberedskabet sendte en større udrykning til stedet.

Selve branden var ikke så voldsom, men udviklede en del røg. Politiet valgte at evakuere beboere i både den direkte berørte opgang og i de nærliggende opgange. De steder, hvor beboerne ikke lukkede op, blev dørene sparket ind, så beredskabet var sikker på, at der ikke var personer, som kunne komme til skade. Enkelte blev vækket af brandfolkene, i andre tilfælde måtte dyr reddes ud af lejligheder, hvor beboere på grund af nytåret ikke var hjemme.

Vestegnens Politi tilkaldte en bus, hvor de evakuerede beboere kunne opholde sig, indtil de kunne vende hjem til deres lejligheder.

En enkelt lejlighed blev så skadet, at familien må bo et andet sted, mens den bliver repareret. Årsagen var, at ilden fra taget spredte sig til et vindue i lejligheden.

Alle øvrige beboere er vendt tilbage til deres lejligheder - og nu forestår der oprydnings- og reparationsarbejde. Nogle af lejlighederne er blevet forsynet med hængelåse, efter de blev brudt op af brandfolkene for at sikre beboerne.

Dorte Pedersen, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Vildtbanegård II, fortæller, at man tirsdag vil tage kontakt til boligselskabet med henblik på at få repareret skaderne. Og så roser hun indsatsen fra det lokale brandvæsen og politi.

»De gjorde et fantastisk arbejde. De havde helt styr på situationen, og der var ikke på noget tidspunkt optræk til panik. Politiet sørgede for, at vi hele tiden var godt informeret, og det gav ro,« siger Dorte Pedersen.

Tagbranden var i øvrigt ikke den eneste, som brandfolkene måtte slukke på Landslyststien i nytåret. Kort kl. 23 nytårsaften gik der ild i en varebil på en p-plads ved Landlyststien.