Vestegnens Politi har ransaget blandet en adresse på Vestegnen for at finde beviser på at Urban Go driver ulovlig taxavirksomhed. I den røde cirkel er bygningen, hvor Urban Go ifølge sin hjemmeside har hjemme. Det er på Farverland 6 i Albertslund. Foto: Skråfoto

Send til din ven. X Artiklen: Efter ransagninger: Politi skal bevise ulovlig taxakørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter ransagninger: Politi skal bevise ulovlig taxakørsel

Vestegnen - 12. august 2020 kl. 13:45 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter ransagninger af to adresser med tilknytning til virksomhederne Urban Assist og Urban CPH, der har forbindelse til Urban Go. Derfor har Vestegnens Politi nu sigtet virksomheden for ulovlig taxakørsel.

Læs også: Politi mistænker Urban Go for ulovlig taxivirksomhed

Det fortæller vicepolitiinspektør ved Vestegnens Politi Charlotte Skovby.

- Vi mener, at man kører med personbefordring, og det kræver en særlig tilladelse, som virksomheden ikke har, siger Charlotte Skovby.

Helt konkret er virksomhederne sigtet for brud på Taxilovens §4 stk. 2 og §5 stk. 2.

Politiet var onsdag i gang med ransagningerne på adresserne, som er Albertslund Kommune og på Frederiksberg. Ifølge Urban Go's hjemmeside har virksomheden adresse på Farverland 6 i Albertslund men postnummer 2600 Glostrup. Charlotte Skovby vil dog ikke bekræfte, at det er den adresse, der er tale om.

- Vi søger efter dokumentation og beviser på, at man har befordret personer og ikke fragtet gods, siger Charlotte Skovby.

Anmeldelsen til Vestegnens Politi kom fra det, der nu hedder Færdselsstyrelsen, som før var Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilbage i januar 2018 kom der ny taxilov, og det er den, der gør, at det blev ulovligt at drive taxakørsel på den måde, som Vestegnens Politi mener, at Urban Go gør.

Nu er næste skridt, at politiet undersøger alt det materiale, som er fundet under ransagningen.

- Og så skal vi se, om vi kan bevise, at der foregår ulovlig taxavirksomhed, og om sagen kan føres i retten. Vores opgave er i så fald også at bevise, hvor stor en gevinst man eventuelt har haft, siger Charlotte Skovby og nævner, at hvis sagen kommer i retten og der bliver afsagt dom, så vil der højst sandsynligt være tale om bødestraf.

Hvor stor den eventuelt vil være, er op til retten af afgøre, siger Charlotte Skovby.

De sigtede virksomheder er alle ejet af Lars Hjartbo, der er tidligere Uber-chauffør.

Han har tidligere fortalt, at der er forskel på tjenester som Uber og Urban Go.

- Vi er en transporttjeneste. Det betyder, at man skal have en fragtgenstand for at køre med. Der er for eksempel mange, der har brug for at få transporteret deres kuffert til lufthavnen eller have en cykel med bag på bilen. Og så kan de selv få et lift med, hvis de vil, sagde han i september 2018 til Ritzau.