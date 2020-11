Birgitte Byrgesen er glad for, at swingerklubber regnes som fitnesscentre, så de kan lukke flere ind. Foto: Kenn Thomsen

Efter forvirring: Swingerklub åbner som fitnesscenter

Skiftende regler og retningslinjer har gjort livet svært for landets swingerklubber. Det gælder også for Swingland i Ishøj.

Nu er det dog officielt, at Swingland og andre klubber sidestilles med fitnesscentre. Dermed er der ikke forsamlingsforbud på ti, i stedet må der lukkes én gæst ind per 4 kvadratmeter. Det glæder ejer af Swingland, Birgitte Byrgesen.

- Men processen har været meget frustrerende, fordi vi har fået så mange forskellige meldinger, fortsætter hun og forklarer, at det er de enkelte lokale politistationer, der har skullet stå for at lave retningslinjerne for klubberne i deres politikreds.