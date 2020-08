Efter flere skyderier: Politiet indfører visitationszone

Politiet vurderer, at skudepisoderne udspringer af en konflikt i det kriminelle miljø i dele af kommunen.

- Borgerne i kvarteret skal kunne føle sig trygge, derfor har vi øget vores synlige tilstedeværelse - og med visitationszonen styrker vi vores fokus og muligheder mod kriminelle aktiviteter i området, siger politiinspektør Flemming Madsen fra Vestegnens Politi.

I forbindelse med visitationszonen kan politiet foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Sideløbende fortsætter efterforskningen af hændelserne på Brøndby Nord Vej, hvor fem blev anholdt efter episoden søndag aften og tre af dem fik i et grundlovsforhør mandag opretholdt anholdelsen i tre gange 24 timer.