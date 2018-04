Se billedserie Politiinspektør Mikael Wern fra Vestegnens Politi vil gerne have, at borgerne henvender sig med tips. Det kan ske ved den mobile politistation i Rypehusene, eller ved at ringe til Vestegnens Politi på 43861448.

Send til din ven. X Artiklen: Efter fire skyderier: Politistation ruller ind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter fire skyderier: Politistation ruller ind

Vestegnen - 04. april 2018 kl. 16:22 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Politi håber på to ting, efter man onsdag eftermiddag kørte den mobile politistation til Albertslund, hvor den er parkeret ved Fakta-butikken i Rypehusene - tæt på Tranehusene, hvor der er skudt mod det samme rækkehus tre nætter i træk.

For det første håber politiet, at det kan øge trygheden hos beboerne. For det andet, at beboerne i området - og andre - vil komme med tips og oplysninger til politiets efterforskning.

»Vi har allerede fået henvendelser, og dem efterforsker vi intensivt,« fortæller politiinspektør Mikael Wern, Vestegnens Politi.

Der har været fire skyderier i Albertslund på meget kort tid, og inden for et relativt lille geografisk område. Tre skyderier har været rettet mod det samme rækkehus på Tranehusene 4, mens det fjerde var et skyderi mellem to biler i krydset Roskildevej og Albertslundvej. Her blev en tilfældig forbipasserende mand strejfet af et skud og måtte behandles på hospitalet - han er dog udskrevet igen.

Det var i forlængelse af dette skyderi, at Vestegnens Politi tirsdag aften anholdt en 19-årig mand. Han er sigtet for at være involveret i tre af skyderierne. Sidst på eftermiddagen oplyser Vestegnens Politi, at den 19-årige mand ikke vil blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, men at han fortsat er sigtet.

»Vi arbejder med en håndfuld teser om motivet til skyderierne,« siger politiinspektør Mikael Wern fra Vestegnens Politi.

»Vi har ingen indikation på, at skyderierne skulle være del af en konflikt mellem bandegrupperinger. Jeg kan naturligvis ikke udelukke, at når vi får fat i gerningsmændene, at det så viser sig, at de har en eller anden form for banderelation, men der er intet i vores efterforskning som peger på, at skyderierne har med en bandekonflikt at gøre,« understreger Mikael Wern.

Den mobile politistation i Rypehusene 1-3 er åben onsdag aften til klokken. Torsdag morgen åbner den klokken 07.

Vestegnens Politi vil, ud over den mobile politistation, være massivt og synligt til stede i området. Der vil være politipatruljer både i bil og til fods.

Beboerne kan også regne med at få en folder i postkassen, hvor Vestegnens Politi blandt andet appellerer til, at man henvender sig med oplysninger.

»Har du set eller hørt noget mistænkeligt før, under eller efter skudepisoderne - det kan fx være personer eller køretøjer (biler, motorcykler, knallerter) - med en unormal adfærd, eller ved du i øvrigt noget, som kan gavne politiets undersøgelser, så henvend dig gerne til en politibetjent i området eller kontakt Vestegnens Politi døgnet rundt på telefon 43861448,« lyder det i opfordringen.

relaterede artikler

Hus beskudt for tredje nat i træk 04. april 2018 kl. 05:35

Tilfældig ramt af skud: Politiet indfører visitationszone 03. april 2018 kl. 22:37