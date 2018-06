Overlæge Gitte Kronborg trukket er i en af de gule heldragter i forbindelse med en øvelse i den infektionsmedicinske afdeling på Hvidovre Hospital. Foto: Bjarke Ørsted

Send til din ven. X Artiklen: Ebola: Beredskabet er altid klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ebola: Beredskabet er altid klar

Vestegnen - 04. juni 2018 kl. 10:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Det er ikke sandsynligt at ebola-udbruddet i Congo fører til tilfælde i Danmark, men vi er klar, hvis det sker,« siger Gitte Kronborg, overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital.

Ebola trækker igen overskrifter i medierne, efter at sygdommen er brudt ud i Den Demokratiske Republik Congo og har spredt sig til storbyen Mbandaka, som ligger tæt på congofloden og nabostaten Republikken Congo.

»Ebola er en enormt alvorlig sygdom, så det er selvfølgelig bekymrende, blandt andet fordi byen ligger tæt ved Congofloden, som kan føre til yderligere spredning,« siger overlæge Gitte Kronborg fra den infektionsmedicinske afdeling på Hvidovre Hospital.

»Den seneste melding vi har fået er, at der er 56 smittede i DR Congo. Myndighederne er begyndt at vaccinere alle, der er været i kontakt med de smittede, for at undgå yderligere smitte. Vaccinen er godt nok ikke endeligt godkendt, men man har gode erfaringer med den fra tidligere, og det er under alle omstændigheder bedre end at gøre ingenting.«

Da området ikke er et turistområde, anser Gitte Kronborg det ikke for særligt sandsynligt, at udbruddet i DR Congo vil føre til, at vi i Danmark kommer til at opleve tilfælde af ebola-smitte. Men skulle det ske, er hun som hospitalets beredskabsansvarlige for det østdanske beredskab for alment farlige smitsomme sygdomme, sammen med kollegerne i afdelingen klar til at tage imod.

Hvidovre Hospital er det ene af kun to hospitaler i Danmark, som er rustet til at modtage patienter med særligt farlige smitsomme sygdomme som ebola. Det andet er Aarhus Universitetshospital i Skejby.

»Vi har et døgnberedskab som sikrer, at vi altid er klar. Så det ændrer situationen i DR Congo egentlig ikke på, selvom vi selvfølgelig lige sørger for at bekræfte de aftaler, vi har med vores samarbejdspartnere.«

Beredskabet på Hvidovre Hospital indebærer, at infektionsmedicinsk afdeling altid er klar til at modtage patienter, der har - eller mistænkes for at have - alment farlige smitsomme sygdomme. Det gælder f.eks. ebola, men også nye former for influenza, virusinfektioner og SARS/MERS.

Hvis en patient med mistanke om smitte kommer ind i afdelingen, trækker personalet i gule heldragter og indlægger patienten på en af de 20 særlige isolationsstuer, som kan sættes i højisolationsdrift. Det betyder, at der via ventilationssystemet kan etableres undertryk, som sikrer, at smitte ikke bliver spredt til andre stuer.