Både krybdyr, slanger, hunde, katte og medarbejder Tina glæder sig til at hilse på de mange besøgende til Dyreværnets altid populære Åbent Hus arrangement den 31. august kl. 12.30 på Islevdalvej i Rødovre. Foto: Rose/Dyreværnet

Dyreværnet holder åbent hus: Kom tæt på både vov og miav

Vestegnen - 19. august 2019 kl. 07:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af Danmarks ældste dyreværnsforeninger, Dyreværnet, inviterer til åbent hus lørdag den 31. august kl. 12.30-16.30 på et af landets største internater i Rødovre. På dagen får man mulighed for at komme »bag kulissen«, opleve, hvordan dyrenes dagligdag er og deltage i spændende foredrag. Snoren klippes over til de nye smådyrsfaciliteter og der er mulighed for både at se krybdyr, logrende hundehaler og miavende katte. Også Dyreværnets seneste tiltag, den dyrlægebemandede mobile nonprofit dyreklinik, Frynseklinikken, vil være på internatet, inden den igen skal ud for at hjælpe socialt udsatte borgeres kæledyr.

Dyreværnet er en af Danmarks største, ældste og mest driftige dyreværnsforeninger. Med internat i Rødovre samt Kolding skaffer Dyreværnet nye familier til tusindvis af danske kæledyr, som af forskellige årsager ikke længere har et hjem.

- Vores allervigtigste formål hos Dyreværnet er at sikre, at alle kæledyr i Danmark får et godt liv og at hjemløse hunde, katte og kaniner går fra at være uønskede til at blive elskede. Hver eneste dag, døgnet rundt, tager vi os af de tusindvis af dyr, der af diverse årsager er blevet til overs og ikke længere får kærlighed, kæl og knus, siger Rikke Christensen-Lee, direktør for Dyreværnet:

- En gang om året åbner vi op helt ind til internatets hjerte og giver alle danskere mulighed for at komme og opleve, hvordan de mange snuder har det, mens de er hos os. Jeg glæder mig hvert eneste år til vores Åbent Hus og i år bliver det noget helt særligt. Vi skal nemlig afholde den officielle åbning af vores nye smådyrsfaciliteter. Og det er skønt når vi kan sikre, at alle vores snuder trives i topform. Så det bliver en helt særlig dag, smiler Rikke Christensen-Lee.

Som besøgende vil der være lejlighed til: At lytte til spændende foredrag af internatsleder Maria Rønde og udrykningsleder Nina Amdi. Få et kig bag kulissen og komme på rundvisning på internatet. Opleve, hvordan Frynseklinikken hjælper socialt udsatte borgeres kæledyr. Hilse på de mange krybdyr fra Krybdyrsinternatet. For de yngste arrangerer Agria Forsikring børneagility. Få gode råd fra de mange fagpersoner, på de forskellige stande. Deltage i spændende konkurrencer.

Der er gratis entré og rig lejlighed til at deltage i konkurrencer og få gode råd fra både dyrlæger og fodereksperter.

Dyreværnet anbefaler, at man undlader at medbringe sine egne dyr.