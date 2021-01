Se billedserie Marie Drost Aakjær er arkivar på Rødovre Kommunes oLkalhistoriske Samling og hun fortæller om Rødovres nyere historie i nogle podcasts. Foto: Rødovre Bibliotek

Send til din ven. X Artiklen: Dyk ned i din by med ørerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dyk ned i din by med ørerne

Vestegnen - 30. januar 2021 kl. 18:29 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Hvis man spørger bibliotekarer på Rødovre Bibliotek og arkivaren på Rødovre Kommunes lokalhistoriske Samling, er svaret, at de har ret travlt.

- Vi har gang i mange projekter. Og vi laver så meget, fordi vi elsker, det vi laver og vi vil virkelig gerne ud med alle de her ting, siger Marie Drost Aakjær, som er leder af Rødovre Kommunes lokalhistoriske Samling.

Noget af det, hun i øjeblikket har travlt med, er at indspille podcasts sammen med bibliotekarerne Julie Husum-Jacobsen og Martin Hartmann. De tre begyndte sidste år en podcastserie om Rødovres nyere historie ('Drømme om Rødovre, afsnit 1 og 2'). Og hver for sig har Martin Hartmann og Marie Drost Aakjær udgivet flere andre podcasts specielt til Rødovres borgere. De kan høres på tjenesten Soundcloud, hvor Rødovre Bibliotek har en kanal med særlige Rødovre Podcasts kaldet 'Røde Ører'.

Startede fra scratch De to afsnit af den historiske podcast Drømme om Rødovre er blevet taget godt imod af lytterne og derfor er der flere på vej.

- Vi startede alle sammen fra scratch med at lave podcasts. Men vi blev hjulpet godt på vej af, at kunne bruge lydstudiet på Tek X her i Rødovre. Vi har længe haft nogle planer om at gå i gang og synes, det er et virkelig godt medie, siger Marie Drost Aakjær.

- Jeg er vant til at stå foran et publikum og holde foredrag om lokalhistorie og det kan jeg rigtig godt lide. Men det her er en helt anden måde at formidle på. Der er flere fordele ved det; dels bliver det liggende til eftertiden og så kan jeg få nogle andre stemmer indover, fx i form af lydklip fra arkivet, fortæller Marie Drost Aakjær, som også synes, det er en stor fordel at kunne nå nye målgrupper via podcasts.

- Udover at det kommer bredere ud på denne måde, tror jeg også, at vores podcasts knytter os i byen sammen og giver en tilknytning til Rødovre og byens historie, siger hun.

Et litterært pust Mens Marie Drost Aakjær og Julie Husum-Jacobsen sammen fortæller historien om Rødovre i Drømme om Rødovre, er Martin Hartmann, som er ansat på biblioteket som litteraturformidler, med for at tilføre et litterært pust.

Han citerer blandt andre Michael Strunge, Anders Bodelsen og Villy Sørensen, som skrev meget karakteristiske tekster om livet i forstæderne. Der er også andre stemmer med i de to historiske podcasts, for via sit samarbejde med Lokalhistorisk Forening og andre samarbejdspartnere, har Marie Drost Aakjær kontakter til rødovreborgere, der levende fortæller om deres barndom i Rødovre, blandt andre Bent Hansen, som tidligere var leder af Rødovregård og som er vokset op i Carlsro-kvarteret, der skød op i 50'erne, som afsnit 1 af podcasten omhandler.

- Vi forsøger at levendegøre historien ved at bruge litteratur og historie på en ny måde. Meningen er, at det skal være noget, man kan være fælles om, også selvom man ikke sidder i samme rum, som det er tilfældet i øjeblikket, hvor landet er nedlukket, siger Julie Husum-Jacobsen. Sammen med Marie Drost Aakjær er hun i gang med tredje afsnit af Drømme om Rødovre.

Martin Hartmann har netop været på et otte uger langt kursus i at lave podcast og han har masser af ideer, som han vil bruge coronatiden på at komme i gang med.

- Jeg er netop gået i gang med at lave en litteratur-podcast med navnet 'Bogen fanger 2610', der bygger på folks interesser, fx hunde, hvor jeg læser højt af noget litteratur med og om hunde og taler med nogle borgere, der interesserer sig for dem. Jeg vil meget gerne have ildsjæle fra byen med og tænker at andre emner fx. kunne være ishockey, cykling og katte. Når folk brænder for noget, vil de gerne fortælle om det og det bliver som regel meget levende. Og der er meget større chance for at bliver fanget af bøger, hvis de handler om noget man brænder for. Jeg regner med, at det første teaserafsnit i serien vil ligge klar den 1. februar, siger Martin Hartmann.

Mere kulturelt input Selvom man ikke kan besøge biblioteket fysisk i øjeblikket, er der gode muligheder for at få kulturelt input på Rødovre Bibliotek, men det foregår virtuelt.

- Fordi det ikke er første gang, vi er blevet lukket ned, er vi bedre rustet til at give vores brugere digitale tilbud.

Vi har fx digital fællessang og det populære arrangement 'Lyt, læs, spis og snak' bliver også holdt, men via skærmen. Der er også bog- og læseklubber og ugentlige litteraturanbefalinger på hjemmesiden, man kan søge inspiration i, fortæller Martin Hartmann.

Hvis man trænger til kulturelle input kombineret med frisk luft, kan man lytte til en podcast med en byvandring i Islev af Marie Drost Aakjær eller 'Gå dig glad i naturen med litteraturen' af Martin Hartmann. Begge podcasts findes på Sondcloud i kanalen Røde Ører.