Se billedserie Foto: Freja Czajkowski

Drop ind dåb er populært

Vestegnen - 09. november 2019 kl. 20:16 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en solrig lørdag i Risbjerg Kirke i Hvidovre står hele seks præster klar iklædt præstekjole.

For første gang nogensinde holder Risbjerg Kirke nemlig »Drop ind dåb«. Som navnet antyder, kan man komme ind udefra og blive døbt med det samme. De ved derfor ikke på forhånd, hvor mange kigger forbi.

Drop ind dåb er et samarbejde i Rødovre-Hvidovre Provsti. Over en toårig periode holder de seks arrangementer fordelt i seks af provstiets otte kirker.

- Når de to år er gået, samler vi op og ser, hvad vi gør fremadrettet, siger præst i Risbjerg Kirke, Lisbeth Munk Madsen.

Lørdagens Drop ind dåb er den 5. i rækken. De fleste af arrangementerne har haft 10-11 dåb. I Hvidovre Kirke slog de rekord med 39 dåb en fredag eftermiddag.

De kan allerede se et mønster i de besøgende.

- Det er karakteristisk, at dem, der kommer, har tænkt over det i lang tid. Drop ind dåb giver dem en lejlighed til at gøre det, uden at det behøver at blive til et større arrangement eller til en søndagsgudstjeneste. Det er nu og her, siger præsten og fortsætter:

- Det er alt fra spædbørn til nogen, der nærmer sig de 100.

Nogle kommer helt alene, hvor ingen skal vide, at de er der, mens andre gør det til et familiearrangement, hvor flere bliver døbt sammen. Alle er velkomne. Alt det kræver er et sygesikringskort, og en tilladelse fra begge forældre, hvis man er under 18 år.

12-årige Lennon Khemkaeo Larsen er en af dem, som kigger forbi Risbjerg Kirke. Han har taget sine forældre og storesøster med.

- Jeg vil gerne konfirmeres, fortæller han om årsagen til, at han skal døbes.

- Vi så en annonce i avisen for Drop ind dåb, og tænkte, vi lige så godt kunne få gjort det nu, siger hans far, Kenneth Larsen.

Kenneth og hans kone har tre børn, men ingen af dem er døbt.

- Min kone er buddhist, og jeg er kristen. Så vi har ladet vores børn selv vælge, siger han.

Lennon Khemkaeo Larsen er den yngste, og den eneste der har valgt at blive døbt.

Det, der tiltalte familien ved Drop ind dåb, var fleksibiliteten.

- Der var ikke et bestemt tidspunkt, vi skulle være her på. Det er mellem 12 og 16. Når vi var klar, kørte vi herned. Hvis vi måtte vente på vores tur, så var det det, siger Kenneth Larsen.

Der er dog ingen ventetid. Familien kommer direkte ind til præsten Nete Holm Andersen.

For selvom det hedder drop ind dåb, slipper man ikke for at tage en snak med en præst. Man skal vide, hvad man siger ja til foran døbefonten.

Til selve dåben kan man vælge en salme, hvis man har lyst til det. Og man får også en dåbsgave med hjem i form af en bibel eller anden kristen bog.

Efter dåben går Lennon Larsen og hans familie ind i kirkens udestue. Her har flere fra menighedsrådet stillet sandwich, chokolade og bobler frem, for at fejre dagens dåb. For lidt festligt skal det være.