Send til din ven. X Artiklen: Drop in og bliv døbt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drop in og bliv døbt

Vestegnen - 30. oktober 2019 kl. 06:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejleå Kirke i Ishøj slår nu for første gang dørene op for en såkaldt Drop In Dåb.

Normalt er talen om folkekirkens medlemstal forbundet med fokus på udmeldelser og stagnation, men de senere år er der både påvist relativt stabile medlemstal, men også en øget interesse for medlemskab. Det sidste skyldes ikke mindst udviklingen af det tilbud, som har fået betegnelsen Drop In Dåb.

For nogle har dåben nemlig været forbundet med tanken om en begivenhed, der kræver et særligt set-up omkring den kirkelige handling eller den efterfølgende fest for familie og venner. Derfor er der mange, der har udskudt dåben af deres barn, ligesom andre ikke selv er blevet døbt som barn eller senere - også selvom man måske gerne har villet det.

For at imødekomme dette ønske, er der i folkekirken skabt mulighed for, at man kan blive døbt på en enkel og uhøjtidelig måde. Tilbuddet er blevet kaldt for Drop In Dåb og angiver, at man i princippet kan komme lige fra gaden og blive døbt.

Lørdag den 9. november kl. 15-18 slår Vejleå Kirke i Ishøj dørene op for den første Drop In Dåb i. For at blive døbt den dag kræves ingen forudgående tilmelding. Man kan komme selv, eller man kan komme med sin familie eller venner.

Voksne over 18 år skal medbringe gyldig billedlegitimation i form af pas eller kørekort. Hvis man er under 18 år, er det forældrene, som skal vise legitimation. Hvis man ikke er i besiddelse af legitimation, skal man dog kontakte kirkekontoret i god tid forud før dåbsdagen.

Til barnedåb skal der være minimum to faddere - foruden forældrene.

Til voksendåb skal der være to vidner. Har den voksne dåbssøgende ikke vidner med, stiller kirken to vidner til rådighed.

Når man kommer til kirken, vil kordegnen sørge for, at dåben blive registreret.

Efter en samtale med en af kirkens præster, bliver man døbt og modtager en bekræftelse på dåben. Herefter er man medlem med fulde rettigheder af folkekirken i Danmark. Er man allerede døbt, men ikke medlem af folkekirken, kan man også blive meldt ind.

Den 1. november holder også Rødovre Kirke Drop In Dåb. Det foregår mellem klokken 14 og 19.