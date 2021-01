Send til din ven. X Artiklen: Drone i luften over fjernvarmerør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drone i luften over fjernvarmerør

Vestegnen - 11. januar 2021 kl. 11:04 Kontakt redaktionen

Fjernvarmerør i Avedøre, Hvidovre og Rødovre termograferes i øjeblikket fra luften af en drone, oplyser Vestegnens Kraftvarmeselskab. Dronen flyver i 80-120 meters højde, og man vil muligvis kunne høre en svag brummen fra den.

VEKS har mange kilometer fjernvarmerør at holde øje med. Hvis uheldet er ude, og der er hul i et rør, kan det tage tid at lokalisere stedet præcist. Man kan risikere at skulle grave op i et større område end nødvendigt. Det er både tidskrævende og dyrt.

Derfor har VEKS allieret sig med Drone Systems, hvis droner fra luften via en termisk sensor kan måle varmeudstråling og skabe et billede af det. Det er ikke almindelige billeder der tages, men derimod en grafisk mosaik, hvor man kan identificere unormalt høje temperaturer og dermed sandsynligheden for et varme- og vandtab.

Ved at termografere fra en drone kan VEKS hurtigt få et mere præcist overblik over, hvor der eventuelt er utætheder og derved hurtigt at kunne gøre noget ved det til gavn for både CO2-regnskabet og varmeregningerne.

For at kunne termografere med droner sendes dronerne i luften, når det er koldt og ikke i regnvejr. Regn og våd asfalt forhindrer præcise målinger af temperaturer. Stabil flyvning kræver, at der maksimalt er middelvind under 8 meter i sekundet. Det kan derfor være svært at fortælle, præcis hvornår dronen sendes i luften.

Dronen styres af Drone Systems, der er specialister indenfor termiske droneinspektioner. Der skal to personer til at styre den og udføre termograferingen.

Droneoverflyvningerne i Avedøre, Hvidovre og Rødovre finder sted indtil starten af februar 2021.