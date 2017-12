Drenge med succes

De fire drenge i boybandet Page Four - Lauritz, Pelle, Stefan og Jonas - har samlet et kanon velspillende band til et brag af en koncert i Portalen i Greve lørdag 9. december kl. 20.

Page Four slog sig på få måneder fast som landets boyband. Singlen »Sommer« er gået platin for 6 millioner streams på under et år og har rundet 2.4 millioner visninger på Youtube. Siden da har Page Four udgivet de guldsælgende singler »Fucking Smuk« og »Du og Jeg« og vundet masser af pigehjerter med deres optimistiske og glade sange.