Dreng får gode råd: Bliver mobbet i skolen hver dag

Vestegnen - 13. maj 2018 kl. 07:11 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet i Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet på Vestegnen, så kan man skrive en mail til: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg bliver mobbet i skole hver dag og jeg kan ikke lide at gå derover.

Det er næsten hele klassen og min lærer siger ikke noget - skal jeg selv gøre noget? Vil ikke sladre, for så bliver det nok også værre.

Hilsen og hjælp

Dreng 14 år.

Svar Hej Dreng.

Det er jeg ked af at høre! Skolen skal jo være et sted, hvor man kan være sig selv. Og det skal der gøres noget ved.

Det første du skal vide er, at der ikke er noget galt med dig. Det er ikke okay, at de andre opfører sig sådan.

Derfor skal der gøres noget, og du har lidt forskellige muligheder. Den første - og sværeste, er at ignorere dem. Hvis man kan vise folk, at det ikke går en på, gør de måske mindre ud af det. Men det er ikke altid en mulighed.

Derfor skal du tage fat i en voksen eller lærer. Og nej, det er ikke at sladre. At sladre betyder, at man siger noget om nogen andre, som ikke går ud over en selv. Det er derfor helt okay, at du be'r om hjælp - for det her går ud over dig. Det er derfor okay at tage fat i din mor, far eller lærer, og fortælle dem om, hvordan du har det. Det kan være svært at række ud efter hjælp, men du har allerede taget det første skridt ved at skrive herind.

Husk! Du er aldrig alene. Du er velkommen til at skrive herind igen, hvis du har brug for det.

Hilsen

Oliver, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Så pjækker jeg igen i skolen. Er træt og gider den ikke. Mine forældre ved det ikke.

Hvad gør jeg?

V.h.

»Per« 14 år.

Svar Hej Per.

Jeg forstår godt at du ikke gider i skole. Det kan være hårdt og stressende, og kan nogle gange blive for meget.

Jeg vil råde sig til at begynde at komme i skole igen, især i de højere klasser kommer du til at sakke langt bagud og så kommer det til at være virkelig træls. Lærerne kan godt ligge meget pres på at få gode karakterer, men karakterer er ikke alt og der er mange andre muligheder end det de siger på skolen.

Hilsen

Frederik, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er en 16-årig pige og har en kæreste jeg har været sammen med i lang tid. Men her i weekenden kyssede jeg med en anden dreng. Han vidste godt at jeg havde en kæreste og sagde at det kun skulle være en weekend-ting, hvilket jeg var helt enig i.

Men jeg føler at jeg er ved at få følelser for ham. Vi har ikke talt så meget sammen før weekenden og jeg ser ham hver dag i skolen.

Hvad skal jeg gøre? Hjælp??!!

Svar Hej pige på 16 år.

Først og fremmest synes jeg, at du skal finde ud af det hele. For du skal ikke være din kæreste utro.

Find ud af, hvem du har lyst til at være sammen med. Hvis du har brug for det, så snak med dem om at holde en pause.

Find ud af, om du stadig har følelser for din kæreste, og find derefter ud af om du har følelser for den anden. Så snak med din kæreste, fordi han fortjener at få det at vide.

Og du skal også lige tænke over, at ham den anden måske ikke vil noget med dig. Jeg synes ikke, at det helt lyder som om han vil noget seriøst.

Bedste hilsner

Tobias 15 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Hvad gør man med en veninde, som er begyndt at sprede løgne om mig?

Hun har gjort det nu i et par måneder og alle andre er begyndt at vende ryggen til mig over i skolen?

Hvad skal jeg gøre?

Jeg er virkelig ked af det og hader at gå i skole nu. Kh

Lxxxxx 15 år.

Svar Hej L.

Det er yderst ubehageligt, og jeg ved det, for jeg har selv været der. Det jeg gjorde, det var, at jeg fandt den /de person/-er der var ligeglade med, at folk sagde en masse ting om mig, og var sammen med dem.

Jeg virkede ligeglad med hvad de sagde og fokuserede på at ignorere det og være sammen med dem der gad mig.

Til sidst bliver det kedeligt at sige de samme ting, og så stopper hun/de. Jeg ved godt at det er super ubehageligt, men bare husk, at du er bedre end hende/dem der siger ting om dig. Du har ikke gjort noget galt.

Ha' tålmodighed og tro på dig selv og find de mennesker, der behandler dig godt og vil dig det bedste.

Håber det her svar hjælper ellers så skriv endelig ind igen.

Kh.

Amalie, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg hader at bade efter idræt og vi skal - kan man tvinge en til det?

Hader det.

Kh

A. pige 13 år.

Svar Hej A. Jeg ved at mange ligesom dig ikke kan lide at gå i bag efter idræt, dog er det lovmæssigt sådan, at lærerne faktisk godt kan tvinge eleverne til at gå i bad.

Derfor kan du enten forsøge at snakke med din lærer om det eller forsøge at blive mere tryg/glad for at gå i bad. Hvad du præcis kan arbejde på, ved jeg ikke, da jeg jo ikke ved, hvorfor du ikke kan lide det.

Umiddelbart ville jeg dog forsøge at blive gladere for at gå i bad, hvis jeg var dig. Ellers er der altid den mulighed, at snakke med dine forældre om det, så kan de skrive en besked om muligheden for at få dig fritaget.

Jeg håber, at tingene løser sig.

Hilsen

Olivia, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Alle i klassen er efter mig og jeg har ikke gjort noget.

De siger jeg lyver og har stjålet noget fra en anden af pigerne - alt passer ikke. Min klasselærer har ikke hjulpet mig og jeg tør ikke gå i skole mere. Jeg er meget bange.

Hjælp.

Hilsen

Læven 14 år.

Svar Hej Læven, Jeg er ked af, at du går og har det som du har. Det er slet ikke fair, at du skal behandles sådan. Så det skal der gøres noget ved.

De, der bedst kan hjælpe dig, er dine forældre. Det kan være svært at be' om hjælp, men det er vigtigt at få nogen andre til at hjælpe dig. Og nej - det gør dig ikke til en sladrehank. En sladrehank er en, som fortæller om andre, når de ikke selv er involveret, men selv der, kan der være en god grund til at blande sig. Derfor skal du snakke med din mor eller far om, hvad du føler. De kan nemlig hjælpe dig med, hvad der skal ske fremadrettet.

Der er nemlig lidt forskellige ting de kan gøre - bl.a. sørge for, at din klasselærer faktisk gør noget.

Som et sidste, og jeg mener absolut sidste alternativ, kan man skifte skole. Det kan være en løsning, men det kan være rigtig hårdt at skulle starte et nyt sted.

Jeg håber du finder en af det. Hvis du har flere spørgsmål skal du være velkommen til at skrive igen!

Vh

Oliver, Børnepanelet.