Drama på massageklinik afgjort i retten

Dramaet udspillede sig sent på eftermiddagen en dag i januar, hvor den 32-årige mand besøgte massageklinikken i Rødovre. To kvinder på stedet blev overfaldet og udsat for grov vold. Kvinderne blev slået med en batlignende genstand i hovedet og på kroppen, og det resulterede i knækkede tænder, blod, sår og smerter.

Efter overfaldet kom den 32-årige af sted uden strømper og sko, og det fik ham til at begå gaderøveri mod to tilfældige personer i et vejkryds tæt på massageklinikken. De to personer blev truet på livet med den batlignende genstand, fordi gerningsmanden ville have deres sko og strømper. Det lykkedes gerningsmanden at slippe af sted med et par strømper.