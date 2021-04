Dræbt af flere knivstik: 26-årig fængslet

Ifølge Vestegnens Politi var det en nabokonflikt mellem de to mænd, der var baggrund for den alvorlige hændelse.

Af sigtelsen fremgår det, at knivstikkeriet fandt sted cirka klokken 18.56 på stien ud for Vognporten 14 i Albertslund. Stien løber langs med kollegiebyggeriet og Rådhusdammen - søen ved Albertslund Rådhus og Musikteater Albertslund.

Det er derfor ikke muligt for offentligheden at få indsigt i et muligt motiv, til beviserne i sagen, og til den 26-åriges forklaring om den alvorlige hændelse.

På anklagerens anmodning, blev grundlovsforhøret afholdt for lukkede døre, af hensyn til efterforskningen hos Vestegnens Politi, hvor man fortsat mangler at foretage vidneafhøringer og sikre tekniske spor.

Dykkere ledte efter spor

Vestegnens Politi rykkede, sammen med ambulance og akutlæge, massivt til stedet, da man onsdag aften fik anmeldelsen.

Offeret var hårdt kvæstet, og han blev hastet til Rigshospitalets traumecenter. Han døde dog af sine kvæstelser natten til torsdag.

Vestegnens Politi afspærrede et større område omkring gerningsstedet for at sikre spor, ligesom dykkere blev tilkaldt for at lede efter spor i Rådhusdammen.

Vestegnens Politi leder fortsat efter gerningsvåben i sagen, og i den forbindelse forsætter dykkerarbejde i Rådhusdammen.

Politiet vil stadig også gerne høre fra vidner, der har bemærket noget. Har man oplysninger, kan Vestegnens Politi kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448.