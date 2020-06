Se billedserie Vestegnens Politi er fortsat i gang med efterforskningen af skyderiet på Gildbrovej søndag 15. september 2019. Foto: Brand-Ishoj.dk/Michael Rosengaard

Drab i Ishøj: Specielle fælge på flugtbil

Vestegnen - 09. juni 2020 kl. 19:08 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er gået mere end et halvt år, siden en 22-årig ung mand mistede livet i et voldsomt skyderi på Gildbrovej i Ishøj. Et drab, der rystede både Ishøj og Vestegnen, og som skabte utryghed hos mange i byen.

Vestegnens Politi har foretaget massiv efterforskning i sagen med henblik på at afdække motiv og hændelsesforløb, samt identificere gerningsmændene, og efterlyser i den forbindelse oplysninger om en hvid VW Golf R med særlige fælge, som muligvis er gerningsmændenes flugtbil.

Der blev afgivet mange skud Drabet fandt sted søndag den 15. september tæt ved krydset Gildbrovej og Vildtbanevej i Ishøj. Vestegnens Politi modtog det første alarmopkald klokken 21.12.

Ifølge vidner blev den sorte Audi A7, som den 22-årige sad i sammen med to andre unge mænd, bragt til standsning eller blokeret af to gerningskøretøjer tæt ved krydset Vildtbanevej/Gildbrovej. Fra gerningskøretøjerne sprang ukendte gerningsmænd ud og begyndte at afgive skud mod den sorte Audi A7. Der blev afgivet et større antal skud mod den sorte Audi. Den 22-årige blev dræbt på stedet, en ung mand blev såret af skud i ballen, og den sidste unge mand kom til skade med hånden, da han forsøgte at hjælpe den 22-årige.



Den formodede gerningsbil var udstyret med disse specielle fælge. Modelfoto



Efterlyser bil med specielle fælge I forbindelse med skyderiet blev en hvid VW Golf R set af vidner som muligt gerningskøretøj. Det helt særlige ved bilen var, at den var udstyret med nogle specielle fælge. Man kan se bil og fælge i billedgalleriet.

Vestegnens Politi vil gerne høre fra folk, der har set bilen, har kendskab til bil/fælge, eller i øvrigt har oplysninger. Politiet kan kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448.

Efter skyderiet blev bilen set køre ad Gildbrovej mod syd, men den vendte kort efter retur mod Vildtbanevej, herefter mod vest mod krydset Vildtbanevej og Ishøj Stationsvej. Herfra kørte gerningsmændene mod nord og formentlig ned på Køge Bugt Motorvejen i østlig retning, hvorefter gerningsmænd og køretøjer forsvandt i ukendt retning.



Vestegnens Politi har en formodning om, at gerningsmændene flygtede i en bil af denne type.



Efterforsker offensivt Drabet på den 22-årige unge mand satte mange følelser i gang i Ishøj. Der blev spontant arrangeret mindeoptog, der blev holdt borgermøder mm. Folk kunne ikke forstå, hvorfor den 22-årige unge mand skulle dræbes, og utrygheden var stor.

Vestegnens Politi, som fortsat har en intensiv efterforskning i gang omkring drabet, har ikke fastlagt et motiv. Det er tidligere kommet frem, at drabet skulle have baggrund i en konflikt mellem kriminelle grupperinger.

En af de teser, som efterforskerne arbejder ud fra, er at der kan være sket en forveksling. Vestegnens Politi vil ikke udelukke, at den 22-årige og de to øvrige i bilen, måske ikke har været målet for likvideringen, men at der er sket en forveksling mellem dem og andre personer, som gerningsmændene har haft til hensigt at ramme.

I forbindelse med skyderiet var Vestegnens Politi massivt til stede. Dels for at efterforske, dels for at genskabe trygheden i området. Der blev blandt andet opstillet en mobil politistation, patruljeringen blev øget, og der blev indført en visitationszone i dele af Ishøj.

- Det er fortsat en drabssag, som vi arbejder offensivt på at opklare og hvor vi i Vestegnens Politi er meget opmærksomme på den utryghed, som drabet har givet anledning til hos mange borgere i Ishøj. Derfor har vi også løbende fortaget en række tryghedsskabende tiltag i området, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose.