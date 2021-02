Dømt i sag om organiserede indbrud

De tre mænd er dømt for et indbrud i Albertslund, men sættes i sammenhæng med en 4. mand, som mistænktes for at være bagmand i en sag om organiseret indbrud og hæleri.

Mistænkt for at være bagmand

Ifølge Københavns Politi var tre af de anholdte mistænkt for at være en del af et netværk, der begik indbrud, mens den fjerde - den 32-årige mand - er mistænkt for at modtage tyvekosterne for at sælge dem i udlandet.

Ved indbruddene blev der typisk stjålet smykker, telefoner, pc’er og værktøj.

I forbindelse med efterforskningen af sagen har Københavns Politi i flere tilfælde stoppet biler lastet med tyvekoster, som netop var på vej til udlandet.