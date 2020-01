En 39-årig mand er dømt for et voldtægtsforsøg på Ishøj Strand i april sidste år.

Dømt for voldtægtsforsøg på stranden

Vestegnen - 24. januar 2020 kl. 19:45 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vakte opsigt og bekymring i lokalområdet, da en yngre kvinde om aftenen den 1. april 2019 blev forsøgt voldtaget på Ishøj Strand. Nu er der faldet dom i sagen.

En 39-årig mand fra Brøndby er blevet dømt skyldig i forsøg på voldtægt, og er idømt psykiatrisk behandling på ubestemt tid. Han har nægtet sig skyldig, men modtog dommen, der blev afsagt torsdag i Retten i Glostrup.

Voldtægtsforsøget fandt sted på Ishøj Strand den 1. april 2019 kort før klokken 21. Den yngre kvinde havde parkeret sin bil ved Skovvej 100, og gik en tur ved Ishøj strand. Hun gik forbi en bænk, hvor gerningsmanden sad. Kort efter blev kvinden overfaldet bagfra af gerningsmanden, der skubbede hende ned på jorden, så hun lå på maven, hvor hun blev fastholdt og slået i hovedet og forsøgt voldtaget.

Det lykkedes på et tidspunkt kvinden at komme fri, og derefter flygtede gerningsmanden fra stedet.

Omfattende efterforskning Vestegnens Politi foretog en omfattende efterforskning, som blandt andet omfattede indsamling af tekniske spor og efterlysning af vidner.

Den 28. maj 2019 anholdt Vestegnens Politi en nu 39-årig mand, mistænkt for voldtægtsforsøget, og han blev dagen efter varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi har siden rejst tiltaler mod den 39-årige mand, og det omfatter mere end forsøget på voldtægt mod den yngre kvinde på Ishøj Strand.

I forbindelse med efterforskningen sikrede Vestegnens Politi sig dna-materiale fra gerningsmanden, afsat dels på kvindens jakke ved skulderen, dels på indersiden af bukselinningen. I maj 2019 var der et match, som førte til den nu dømte 39-årige mand. Teleoplysninger indikerede også, at kvinden og den 39-årige mand havde været på Ishøj Strand på samme tidspunkt.

Han var ikke hjemme, da Vestegnens Politi ringede på til hans lejlighed i Brøndby. Politiet trængte dog ind og foretog en ransagning - og her blev der fundet tyvekoster, som stammede fra et indbrud i et kælderrum i den ejendom, hvor den 39-årige boede. Et indbrud, der fandt sted efter overfaldet i Ishøj, og som den 39-årige også blev dømt for i retten.

Ved en yderligere ransagning fandt politiet en softgun-pistol, som svarede til den genstand, som kvinden blev slået i baghovedet med i forbindelse med voldtægtsforsøget.

Politiet fandt også børnepornografiske billeder og videoer på den 39-årige mands mobiltelefon og computer, hvilket Retten i Glostrup også dømte ham for.

En række "gamle" forhold fra 2018 indgik også i sagen. De omfattede både biltyveri, ulovlig våbenbesiddelse, narkokørsel mm. Også disse ting blev den 39-årige dømt for.

Havde det psykisk dårligt Under sagen i Retten i Glostrup kom det frem, at den 39-årige i perioder har haft det psykisk dårligt, og desuden har haft et stofmisbrug. Blandt andet derfor havde han ikke en klar erindring om, hvad han foretog sig den aften, hvor voldtægtsforsøget fandt sted.

Retten i Glostrup har nu bestemt, at han skal have psykiatrisk behandling. Det betyder i praksis, at den dømte som udgangspunkt skal være indlagt på en psykiatrisk afdeling. Under opholdet vurderer en overlæge, hvilken behandling den dømte skal modtage, og det er også overlægen, der tager beslutning om udskrivelse til fortsat ambulant behandling under tilsyn af Kriminalforsorgen.

Anklager tilfreds - Jeg er tilfreds med, at der er sket domfældelse i denne alvorlige sag, og at retten har været enig med anklagemyndighedens påstand om, at der var tale om forsøg på voldtægt. Der er tale om en usædvanlig og sjælden sag, hvor en ung kvinde er blevet overfaldet og forsøgt voldtaget, siger anklager Julie Skovgaard fra anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

- Det er en sag, som politiet har taget meget alvorligt og den er derfor blevet efterforsket massivt. Jeg er som anklager meget tilfreds med, at politiets grundige efterforskning har ført til, at gerningsmanden blev anholdt og varetægtsfængslet ganske hurtigt i sagen, og at han nu også er blevet dømt. Det er med til at skabe tryghed for borgerne, tilføjer Julie Skovgaard.

Hun understreger, at gerningsmanden er en mand med psykiske vanskeligheder, der altså nu med rettens dom skal underlægge sig psykiatrisk behandling på ubestemt tid.

Under retssagen kom det frem, at den unge kvinde umiddelbart er sluppet fra overfaldet så nogenlunde rent fysisk.

- Men det er klart, at overfaldet påvirker hende psykisk, siger anklager Julie Skovgaard.