Dømt for voldtægt af hustru

49-årig mand fra Taastrup idømt tre et halvt års fængsel for voldtægt begået mod ægtefælle

Manden var tiltalt for i tre tilfælde at have voldtaget sin kone.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Han var ydermere tiltalt for at have udsat hende for kontinuerlig vold de sidste tre år. Sagen kom til politiets kendskab, fordi konen anmeldte manden i november.

- Dommen understreger at et nej er et nej. Tiltvinger man sig samleje med sin ægtefælle, så er det voldtægt, siger specialanklager Morten Fredriksen.

Den dømte ankede dommen og blev varetægtsfængslet frem til at sagen kommer i landsretten.