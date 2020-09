Dømt for vold og trusler: Sparkede ex-kæreste så hun brækkede benet

En 26-årig mand fra Albertslund har fået en dom på syv måneders ubetinget fængsel for vold og vidnetrusler.

Vestegnen - 30. september 2020 kl. 18:36 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Et mildt sagt turbulent forhold mellem en 26-årig mand fra Albertslund og hans nu tidligere kæreste, endte forleden i Retten i Glostrup.

Her blev den 26-årige mand dømt for i to tilfælde at have udøvet vold mod kvinden, og for at have truet et vidne til volden og dennes familie. Straffen blev fastsat til syv måneders ubetinget fængsel. Manden, der er tyrkisk statsborger men født og opvokset i Danmark, fik også en såkaldt advarsel om udvisning.

Han har under hele sagen nægtet sig skyldig, men han modtog dommen.

Rammen om de dramatiske hændelser er et boligområde i Albertslund, hvor de to boede relativ tæt på hinanden, og lærte hinanden at kende.

Manden blev i 2018 dømt for vold mod kvinden, men begik kort efter igen vold mod kvinden. Sagen har længe ventet på at blive behandlet i retten, da kvinden i 2019 kom ud for en alvorlig ulykke og fik alvorlige mén. De to fortsatte dog med at ses, og i januar i år udsatte den 26-årige mand igen kvinden for vold. Han sparkede blandt andet kvinden så hårdt, at hun brækkede det ene ben og måtte køres i ambulance til behandling på hospitalet.

Den 26-årige mand kom efterfølgende med alvorlige vidnetrusler mod et vidne i sagen og vidnets familie.

Vestegnens Politi fortsatte sin efterforskning, og manden blev eftersøgt af politiet. Det endte med, at den 26-årige mand meldte sig selv til Vestegnens Politi, og efterfølgende blev varetægtsfængslet. Det var i slutningen af maj.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi rejste tiltale mod den 26-årige mand for vold og vidnetrusler, og det endte altså med en dom på syv måneders ubetinget fængsel og en advarsel om udvisning.

- Sagen er alvorlig, og jeg er tilfreds med at retten ser med stor alvor på vidnetrusler, siger anklager Robert Rafn, der førte sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.