Dømt for vold mod politiet: Gjorde det igen seks dage efter

Det var den 18. juni, at Vestegnens Politi blev kaldt til en lejlighed i Brøndby Strand, hvor den 34-årige mand opholdt sig uden at være velkommen.

Politibetjentene fik manden uden for, og her eskalerede situationen. Den 34-årige mand blev vred, og han spyttede, slog og sparkede ud efter to politibetjente. En af politibetjentene fik en mindre hudafskrabning efter at være sparket på benet.