To mænd er blevet dømt for vanvidsførsel. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Dømt for vanvidskørsel: Mister sin Tesla Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dømt for vanvidskørsel: Mister sin Tesla

Vestegnen - 23. marts 2021 kl. 13:12 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

To mænd på 22 og 35 år er blevet dømt for vanvidskørsel ved et gaderæs i Hedehusene tilbage i maj sidste år. Den ene af mændene har fået konfiskeret den bil, han kørte i - en Tesla S-model fra 2015 til en anslået værdi på 400-500.000 kroner.

Det var en enig domsmandsret ved Retten i Glostrup, der afsagde dommene over de to mænd. Det skete skriftligt, og derfor kendes de to mænds stillingtagen ikke på nuværende tidspunkt. De har dog under alle omstændigheder 14 dage til at overveje, om de vil anke dommene til landsretten.

Gaderæset fandt sted den 1. maj 2020 klokken 22.15, på Baldersbuen i Hedehusene, hvor højeste tilladte fart er 50 kilometer i timen. Ved gaderæset var der tilskuere i nærheden.

Efter en fartmåling på stedet fik Vestegnens Politi stoppet to biler. En Tesla med den 35-årige mand bag rattet, og en VW Golf R med den 22-årige bag rattet. Begge blev sigtet for særlig hensynsløs kørsel.

I juni 2020 fik Vestegnens Politi rettens ord for, at det var i orden at beslaglægge Tesla'en, som den 35-årige ejede, og den har siden stået på en aflukket parkeringsplads ved politigården i Albertslund. Golf'en kunne ikke beslaglægges, da en anden var ejer af bilen.

Nu er sagen mod de to mænd afgjort i Retten i Glostrup - og de er begge dømt for vanvidskørsel. Retten fandt dem skyldige i at have kørt om kap mod hinanden dør-om-dør i henholdsvis Golf'en og Tesla'en, med op mod 145 kilometer i timen.

De blev begge idømt 30 dages betinget fængsel. De skal udføre 40 timers samfundstjeneste, og skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen. De fik hver en tillægsbøde på en nettomånedsløn, hvilket kostede den 22-årige 18.500 kroner og den 34-årige 12.500 kroner. De blev desuden frakendt førerretten ubetinget i seks måneder.

Retten bestemte også, at Tesla'en skal konfiskeres. Det betyder nu, at bilen sælges og at overskuddet tilfalder staten.

- Jeg synes, at retssystemet sender en meget tydelig besked til dem, der kører ræs på offentlige gader og veje: Det her kan koste fængsel, kørekort, bøde og bil. Da vi oplever, at straffen nogen gange overrasker tiltalte i de her sager, håber jeg, at en dom som denne sætter tanker i gang hos andre, siger specialanklager Charlotte Møgelhøj, anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.