En 29-årig mand er blevet dømt for vanvidskørsel, da Vestegnens Politi satte efter ham, fordi han ikke vil standse på Fjeldhammervej i Rødovre.

Dømt for vanvidskørsel: Kørte 170 km/t mod færdselsretningen

Vestegnen - 05. marts 2021 kl. 15:14 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 29-årig mand fra Vestegnen er fredag i Retten i Glostrup blevet idømt seks måneders ubetinget fængsel - blandt andet for at have bragt andres liv i fare, da han kørte med op mod 170 kilometer i timen på motorvejen mod færdselsretningen.

Den potentielt livsfarlige hændelse startede natten til søndag den 10. januar på Fjeldhammervej i Rødovre.

En patrulje fra Vestegnens Politi var egentlig på vej til en melding om indbrud, da de besluttede rutinemæssigt at standse den 29-årige, der kom kørende i en sort varebil. Den 29-årige, der i forvejen var frakendt sit kørekort, ville det dog anderledes.

Han kørte væk fra politibilen mod Roskildevej, og fortsatte ad Motorring 3 i nordgående retning - med politipatruljen i hælene. Ved Ejby i Glostrup kørte han ind på Frederikssundmotorvejen og Motorring 4 - og vendte på et tidspunkt bilen, så han kom til at køre mod færdselsretningen. Vestegnens Politi vurderede hans hastighed til at ligge på op mod 170 kilometer i timen. Under eftersættelsen kørte den 29-årige over for rødt flere gange.

Flere patruljer fra Vestegnens Politi forsøgte med blå blink og udrykningshorn at advare de modkørende bilister, og flere måtte undvige ind i nødsporet. Der skete dog ikke uheld, men Vestegnens Politi sagde efterfølgende, at det var rent held, at der ikke skete en grim ulykke.

Først da tre politibiler kørte ind i varebilen, lykkedes det at få den standset, og den 29-årige blev anholdt. Han blev efterfølgende varetægtsfængslet.

- Heldigvis kom ingen til skade - men det var bestemt ikke den nu dømtes skyld. At køre så vanvittigt, skal straffes markant - og det er også hvad der er sket i denne sag, hvor manden er blevet dømt efter anklageskriftet i fuldt omfang, siger anklageren i sagen, Liv Amnitsbøl, som vurderer, at politiets ageren under eftersættelsen, var medvirkende til, at det ikke gik galt.

Hvad der var årsag til, at den 29-årige ville flygte fra politiet, er ikke kommet frem under sagen. Den 29-årige var ikke påvirket af hverken alkohol eller narko, og har forklaret, at han gik i panik, da politiet ville standse ham.

I forbindelse med sagen var manden i besiddelse af en ulovlig kniv, og det blev han også dømt for - i øvrigt for femte gang.

Foruden fængselsstraffen blev den 29-årige frakendt kørekortet ubetinget i yderligere tre år.

Den 29-årige har taget betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen. Retten i Glostrup har bestemt, at han skal være fortsat fængslet.

Straffen for vanvidskørsel blev skærpet per 1. marts 2021 - så sagen her er ikke omfattet af strafskærpelsen.