Dømt for ulykke på motorvejen

En 72-årig mand har fået dom i forbindelse med en ulykke på Holbækmotorvejen.

Vestegnen - 08. september 2020 kl. 06:57 Af Peter Erlitz

Det er en dårlig idé at holde stille på spærrefladen mellem to vejbaner på motorvejen. Og det er en endnu dårligere idé at køre fra spærrefladen og ud på motorvejen uden at være helt sikker på, at der er fri bane.

Nogenlunde sådan er konklusionen på en dom, som Retten i Glostrup netop har afsagt. Her blev en nu 72-årig mand idømt en bøde på 2.400 kroner og en ubetinget frakendelse af kørekortet, for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og for uagtsom legemsbeskadigelse.

Hændelsen fandt sted en eftermiddag i slutningen af april 2018. Den 72-årige mand var stoppet op på spærrefladen ved en motorvejsafkørsel på Holbækmotorvejen i Taastrup. Da han ville køre direkte ud fra spærrefladen og ud på motorvejens højre vejbane, ramte han en motorcyklist, der kom alvorligt tilskade. Motorcyklisten brækkede flere ribben, brækkede anklen og fik punkteret lungerne. En anden motorcyklist nåede at undvige, men væltede på motorcyklen og fik knubs.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi tiltalte den 72-årige mand for uagtsom legemsbeskadigelse og for at tilsidesætte væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, ved ikke at have set sig godt nok for, da han kørte ud på motorvejen. Retten i Glostrup var enig, og idømte manden bøde og betinget frakendelse af kørekortet. Bøden blev i øvrig nedsat på grund af den lange sagsbehandlingstid.

Den 72-årige mand erkendte de faktiske forhold ved ulykken, men mente selv, at han havde orienteret sig godt nok, da han kørte ud på motorvejen, og at fx motorcyklisternes fart kunne være en årsag. Han har taget betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.