En 39-årig mand er for tredje gang dømt for ulovlig våbenbesiddelse.

Dømt for tredje gang: Fem års fængsel og udvisning for våbenbesiddelse

Vestegnen - 06. oktober 2020 kl. 09:00 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Retten i Glostrup har idømt en 39-årig mand fra Vallensbæk fem års fængsel og efterfølgende udvisning af Danmark for bestandigt for besiddelse af en skarpladt pistol i Vallensbæk. Anholdelsen af den 39-årige mand skete tilbage i september 2019, hvor han forsøgte at stikke af fra Vestegnens Politi, som ønskede at stoppe den bil han var i, da den kørte for stærkt. Den 39-årige, der er tyrkisk statsborger, er tidligere dømt skyldig i at have deltage i et voldsomt overfald på Korsdalsvej i Rødovre tilbage i marts 2018.

Tredje gang Det var 3. gang at den 39-årige blev dømt for at have besiddet skydevåben under særligt skærpende omstændigheder. At det er sket to gange før, var en del af rettens begrundelse for straffen: - Når man hele tre gange bliver dømt for den samme alvorlige forbrydelse, så skal det have konsekvenser. Det er i det lys, man skal se både fængselsstraffen og ikke mindst udvisningen, siger specialanklager Bo Bjerregaard der førte sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi. Da den 39-årige den 2. september 2019 blev anholdt i Vallensbæk, var han i besiddelse af en pistol, isat magasin med 6 skarpe patroner. - Den nu dømte blev anholdt, fordi politiet i forvejen efterforskede imod ham i en anden sag - og der er grund til at rose den meget omfattende efterforskning, der ligger bag dette sagskompleks, siger Bo Bjerregaard. Den dømte tog betænkningstid i forhold til anke dommen, som faldt mandag eftermiddag.

Trækker tråde til dødsvold i Rødovre Tilbage i marts 2018 skete der et voldsomt overfald på Korsdalsvej i Rødovre. En gruppe mænd overfaldt en anden gruppe mænd, og en af disse - en britisk statsborger- afgik ved døden et par dage efter på grund af sine kvæstelser. Det var politiets vurdering, at motivet til overfaldet angiveligt var uoverensstemmelser om de p-områder, der var ved to autoværksteder på Korsdalsvej. I maj 2019 blev sagen afgjort i Retten i Glostrup. Den 39-årige mand blev fundet skyldig i grov vold, ved at have deltaget i overfaldet. Han fik dog aldrig udmålt en straf, da den mentalerklæring, som var udarbejdet i forbindelse med retssagen, ikke var god nok. Det var nødvendigt at udarbejde en mentalundersøgelse, mens han var indlagt. Efter sagen var afgjort i Retten i Glostrup den 15. maj 2019, blev den 39-årige mand løsladt, da han allerede havde siddet varetægtsfængslet i 14 måneder. Den 39-årige mødte ikke op til mentalundersøgelsen, og Vestegnens Politi søgte derfor efter ham.

Anholdt i Vallensbæk Den 2. september 2019 blev den 39-årige mand anholdt. Det skete efter en forudgående biljagt. Vestegnens Politi ville stoppe en bil, fordi den kørte for stærkt. Føreren flygtede dog fra politiet, som derfor satte efter bilen. Eftersættelsen sluttede i et villakvarter i Vallensbæk, hvor flugtbilen stoppede og to mænd derefter flygtede til fods. Det lykkedes efterfølgende Vestegnens Politi at anholde den 39-årige mand, som selv har haft adresse i Vallensbæk. På flugtruden fandt politiet den skarpladte pistol. I første omgang nægtede han, at det var hans, men da Vestegnens Politi under efterforskningen fandt dna-spor, ændrede han forklaring. Da sagen blev behandlet i retten, erkendte han våbenbesiddelsen. Efter den 39-årige blev anholdt i september 2019, er der blevet gennemført en fornyet mentalundersøgelse, og her har et flertal af læger vurderet, at han er egnet til almindelig straf.