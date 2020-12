To mænd er i Retten i Glostrup dømt for svindel med coronahjælp.

Dømt for svindel med coronahjælp

Vestegnen - 18. december 2020 kl. 18:59 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Gennem et håndværksfirma i Glostrup forsøgte to mænd i marts at få udbetalt penge fra corona-hjælpepakkerne ved hjælp af falske dokumenter. De to mænd på 24 og 26 år blev dog opdaget, og nu er de idømt fængselsstraf.

Via Glostrup-firmaet søgte de to mænd i marts om lønkompensation til seks ansatte, for i alt 270.000 kroner. Der var dog i en række tilfælde tale om falske lønsedler og fiktive dokumenter, og det blev afsløret, da erhvervsstyrelsen skulle behandle ansøgningen. Der nåede ikke at blive udbetalt penge, og i stedet blev de to mænd anmeldt til Vestegnens Politi.

Da sagen blev afgjort ved Retten i Glostrup, blev de to mænd kendt skyldige i bedrageri i fire af sagerne, til et samlet beløb på 170.000 kroner. I to af sagerne blev de frifundet.

De to mænd blev idømt seks måneders fængsel, hvoraf de fire måneder blev gjort betinget, med vilkår om at udføre samfundstjeneste. Begge mænd modtog dommen.

Svindlen skete, før straffen for coronasvindel blev skærpet i begyndelsen af april, og Retten i Glostrup valgte derfor at udmåle straffen efter den »almindelige« lovgivning om bedrageri med offentlige midler.

Under sagen har den ene af mændene nægtet sig skyldig i alle forhold, mens den anden har erkendt ét forhold.