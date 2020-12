En 54-årig mand fra Brøndby er kendt skyldig i seksuelle overgreb mod sin egen datter. Han har anket dommen på stedet, og derfor bliver det Østre Landsret, der skal sætte punktum i sagen.

Dømt for seksuelle overgreb på sin egen datter

Vestegnen - 11. december 2020 kl. 17:18 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 54-årig mand fra Brøndby skal seks år i fængsel for seksuelle overgreb på datter.

Det har Retten i Glostrup bestemt i dag.

Den 54-årige mand har under hele sagen nægtet sig skyldig, og han har anket dommen på stedet. Under sagen forklarede den 54-årige blandt andet, at han og datteren havde et godt og helt almindeligt far/datter forhold.

Den 54-årige mand var anklaget for en lang række seksuelle overgreb på pigen, fra 2014, da hun var 14 år gammel, og frem til april i år, hvor Vestegnens Politi fik en anmeldelse og begyndte en efterforskning. Manden har siddet varetægtsfængslet siden, og Retten i Glostrup bestemte også, at han skal være fortsat fængslet under ankesagen.

Den 54-årige var tiltalt for voldtægt og anden seksuelt forhold samt blufærdig­heds­krænkelse af datteren begået adskillige gange over en fem-årig periode. Overgrebene skulle have fundet sted i deres fælles hjem i Brøndby. Ifølge anklageskriftet stod de seksuelle overgreb i perioder på ugentligt eller hver 14. dag. Pigen forsøgte nogle gange at gøre modstand, og i enkelte tilfælde lykkedes det pigen at få revet sig løs.

Selv om den 54-årige nægtede sig skyldig, fandt et enigt nævningeting ved Retten i Glostrup ham skyldig.

Retten lagde navnlig vægt på datterens sammenhængende og troværdige forklaring om overgrebene. Hendes forklaring blev til dels støttet af tekniske beviser.

Retten bemærke­de i øvrigt, at den 54-årige allerede efter sin egen forklaring havde en særdeles grænse­over­­skridende adfærd over for datteren.

Ved udmålingen af straffen på seks års ubetinget fængsel lagde retten vægt på karakteren, antallet og grovheden af de seksuelle overgreb, som var begået mod datteren i eget hjem, og som var påbegyndt, da hun var 14 år.