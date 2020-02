Tre mænd er blevet dømt for et natligt røveri mod et ældre ægtepar i deres hus i Hvidovre.

Send til din ven. X Artiklen: Dømt for røveri mod ældre ægtepar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dømt for røveri mod ældre ægtepar

Vestegnen - 03. februar 2020 kl. 18:07 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I april sidste år trængte tre unge mænd midt om natten ind i en villa i Hvidovre, hvor de begik røveri mod et ældre ægtepar. Det har nu kostet de tre mænd i alderen 17-21 år fængsel og udvisning.

De to af mændene blev idømt halvandet års ubetinget fængsel og udvisning i 12 år, mens den tredje blev idømt to års ubetinget fængsel og udvisning for bestandig. Alle tre mænd modtog deres domme.

Retten i Glostrup fandt det ikke bevist, at der var tale om hjemmerøveri, som havde betydet længere straffe.

Retten vurderede nemlig ikke, at de tre mænd på forhånd havde planlagt et hjemmerøveri, og de tre mænd blev derfor "kun" dømt for at være trængt ind i huset og derefter gennemføre et røveri mod de to ældre mennesker, da de fandt ud af, at der var nogen hjemme.

Retten I Glostrup nåede frem til, at røveriet ikke var et egentligt hjemmerøveri, men at det måtte ses som et indbrud, der var endt med at blive til et røveri.

Der var fx ikke oplysninger i sagen om, at der havde været lys i huset eller andet, som kunne give de tre mænd grund til at tro, at der var nogen hjemme. Der var heller ikke oplysninger om, at tiltalte, inden de trængte ind i huset, havde forberedt sig på at begå røveri.

Gerningsmændene trængte ind i huset om natten, efter ægteparret var gået i seng. De to ældre beboere overraskede med andre ord de tre mænd, der derefter truede ægteparret med en kniv. Begge blev desuden skubbet omkuld, og kvinden pådrog sig i den forbindelse et brud på hoften. Udbyttet fra hjemmerøveriet blev et ur, en pung og en medicinkasse.

Allerede om natten alarmerede den 86-årige kvinde hjemmeplejen gennem Falck, og forklarede, at der havde været "tre mænd med en kniv". Hjemmeplejen kunne imidlertid ikke se tegn på indbrud og forlod stedet.

Morgenen efter fastholdt kvinden, at der havde været tre mænd om natten. Efterforskningen viste, at kvinden havde brækket hoften, og at kvindens mand havde forskellige skader. Det blev også konstateret, at der var forsvundet forskellige effekter fra hjemmet. Manden kunne på grund af hukommelsessvækkelse ikke selv forklare om, hvad der var sket.

Vestegnens Politi gennemførte en omfattende efterforskning, og ved hjælp af overvågningsbilleder fra blandt andet S-toget blev de tre mænd identificeret

Det førte til, at to mænd blev anholdt og varetægtsfængslet godt tre uger efter hjemmerøveriet. Yderligere en uge efter blev en tredje mand anholdt og varetægtsfængslet. De opholdt sig i forskellige asylcentre.

De tre mænd blev, foruden røveriet, også dømt for to indbrudsforsøg tidligere samme aften i samme villakvarter i Hvidovre. I begge tilfælde blev de dog skræmt væk af beboere.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi havde også rejst tiltaler for gaderøveri, tyverier og hæleri. Endelig var den ene af mændene tiltalt for at flygte fra den institution, hvor han sad varetægtsfængslet i surrogat. Det skete ifølge anklagen ved at udøve vold mod en ansat, så han kunne stjæle nøglerne og derved flygte.

Retten i Glostrup kendte de tre mænd skyldige i de tiltaler, der var rejst. I forbindelse med dommene bestemte Retten i Glostrup, at de tre mænd fortsat skal være fængslede.