Dømt for røveri, indbrud og tyverier: Halvandet år i fængsel

Over en længere periode fra april 2018 og til midten af januar i år begik en 41-årig mand en lang række tyverier, indbrud og et røveri rundt om på Vestegnen.

Tyverier og indbrud var først og fremmest rettet mod virksomheder og offentlige institutioner rundt om Vestegnen. Røveriet var rettet mod en tankstation på Roskildevej i Brøndby - et forhold, som han nægtet sig skyldig i. Foruden berigelseskriminaliteten blev han også dømt for at bære kniv til en offentlig fest, og for at være i besiddelse af narko.