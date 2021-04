En 41-årig mand fra Brøndby er i Retten i Glostrup blevet dømt for overgreb mod en dreng og for besiddelse af børneporno. Han har nægtet sig skyldig og har anket dommen på stedet.

Dømt for overgreb og børneporno: Her er straffen

Vestegnen - 28. april 2021 kl. 06:43 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 41-årig mand fra Brøndby er blevet kendt skyldig i at have haft andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år, og for besiddelse af cirka 4.000 børnepornografiske filer.

En enig domsmandsret ved Retten i Glostrup fastsatte straffen til ni måneders ubetinget fængsel.

Den 41-årige mand har under sagen nægtet sig skyldig, og han ankede dommen på stedet. Dermed bliver det Østre Landsret, der skal sætte sidste punktum.

Sagen startede sidste sommer, da Vestegnens Politi ransagede mandens bopæl på baggrund af en henvendelse fra Nationalt Cyber Crime Center, kaldet NC3. Den gik på, at en mand i Brøndby muligt havde børnepornografisk materiale liggende på sin computer. Vestegnens Politi gik i gang med en efterforskning, og i august sidste år foretog man ransagning på mandens bopæl og tog mandens computer og telefon med til nærmere undersøgelse.

Det viste sig, at manden var i besiddelse af cirka 4.000 børnepornografiske filer. Børnepornografisk materiale inddeles i tre kategorier, hvor kategori 1 er den mildeste form, mens kategori 3 er den værste. De filer, som blev fundet i dette tilfælde, var en blanding af kategori 1 og 2.

Politiet fandt også billeder af en dreng, som dengang var i børnehavealderen. Vestegnens Politi fandt frem til drengens identitet, og der blev foretaget en videoafhøring af drengen, som den 41-årige havde passet ved visse lejligheder.

Blandt andet på den baggrund blev den 41-årige mand sigtet for overgreb, og han var i en periode varetægtsfængslet. Efterfølgende rejste anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi tiltale mod ham for både overgreb på den lille dreng og for besiddelse af børneporno - og nu er han blevet dømt.

Dømmes man for andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år, betragtes det i straffeloven som voldtægt.

Foruden de ni måneders ubetinget fængsel, der flugter nogenlunde med retspraksis i sådanne sager, så fastsatte Retten i Glostrup en såkaldt torterstatning til barnet på 15.000 kroner.

Nu skal Østre Landsret altså behandle sagen.