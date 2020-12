Dømt for indbrud og misbrug af dankort

Da sagen forleden blev behandlet af Retten i Glostrup, blev de to mænd frikendt for et villaindbrud i midten af november på Grønnemarksvej i Rødovre. Til gengæld blev de i den forbindelse dømt for hæleri, idet de blev fundet i besiddelse af et dankort, som var blevet stjålet fra villaen. Dog mislykkedes et forsøg på at misbruge dankortet. Retten i Glostrup bestemte, at der ikke var tilstrækkelige beviser for, at de to mænd havde begået indbruddet.

De to mænd blev til gengæld dømt for at have begået et indbrud i oktober på Bjødstrupvej i Rødovre. Også ved den lejlighed blev der stjålet et dankort. Det lykkedes i to tilfælde de to mænd at hæve tilsammen 8.000 kroner. I to andre tilfælde lykkedes det ikke at hæve penge på kortet. Til gengæld blev kortet fire gange brugt til at betale for mindre varekøb i to forskellige kiosker.