Dømt for handel med amfetamin: - Jeg har kvajet mig

En 54-årig mand fra Rødovre har fået en dom på halvandet års fængsel for besiddelse og handel med amfetamin.

Det var økonomiske problemer, der i foråret fik den 54-årige mand til at begynde på handel med amfetamin. Indtil da havde den 54-årige familiefar fast arbejde og en tryg base, men økonomien hang i laser og kunne ikke løbe rundt - blandt andet med udsigten til en større tandlægeregning.

Han startede med at købe 100 gram amfetamin med henblik på videresalg. Efter kort tid købte han yderligere 500 gram, som blev solgt til en mindre kreds af kunder, som kontaktede ham via en telefon, han havde til formålet. Selv har den 54-årige mand ikke taget amfetamin.

Tiden som amfetamin-handler varede dog ikke mere end to-tre måneder. En aften i begyndelsen af juni blev han stoppet af Vestegnens Politi, da han kørte på Avedøre Havnevej i Hvidovre. I bilen fandt politiet amfetamin, et større pengebeløb og en signalpistol, og den 54-årige mand blev anholdt.

Vestegnens Politi foretog efterfølgende en ransagning i hjemmet i Rødovre, og her blev der fundet amfetamin, vægt og salgsposer. Politiet beslaglagde i alt 418 gram amfetamin i bilen og i huset. Det var, hvad der tilbage af de 600 gram amfetamin, han havde købt, og han havde altså nået at videresælge 182 gram af stoffet.

Den 54-årige mand har fra starten erkendt. Allerede i grundlovsforhøret dagen efter anholdelsen, hvor den 54-årige blev varetægtsfængslet, udtalte manden, at han havde kvajet sig ved at begynde at sælge stoffer.