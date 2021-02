Dømt for grov vold mod ex-kæreste

Det udartede sig til et overfald på ex-kæresten, hvor hun blev slået på kroppen, og hvor hun blev trampet i ansigtet, mens hun lå ned. Det var så voldsomt, at hun brækkede kæben og fik slået tænder løse.

Vestegnens Politi anholdt den 21-årige senere samme dag.



Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi rejste tiltale mod ham, og nu er han blevet dømt - dels for såkaldt husfredskrænkelse, ved at have skaffet sig adgang til lejligheden, dels for at have begået grov vold.