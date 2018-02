En 20-årig mand er her i Retten i Glostrup blevet dømt for grov vold, efter han i Brøndby påkørte en 28-årig maler med 50-60 kilometer i timen.

Dømt for grov vold: Kørte ind i maler med 50-60 km/t

Den 20-årige forklarede, at han havde hørt, at den 28-årige maler skulle have generet en bekendts søster, hvorfor han ville lave grin med ham, ved at bestille malerarbejde på flere forskellige fiktive adresser.

Han erkendte også, at han havde påkørt maleren med en hastighed på 50 - 60 kilometer i timen, men han forklarede under retssagen, at hans fod havde sat sig fast på speederen, da han kørte mod maleren.

Det lykkedes ham ikke at undvige maleren, som gik i vejkanten.