En 19-årig mand fra Brøndby er her i Retten i Glostrup blevet idømt 60 dages fængsel for at true en socialrådgiver.

Dømt for dødstrusler mod socialrådgiver

I februar 2017 fik den nu 19-årige en dom på 30 dages betinget fængsel for at have truet og spyttet på en socialpædagog på en døgninstitution i Brøndby. I dommen indgik, at den 19-årige i et år skulle være under opsyn af Kriminalforsorgen.