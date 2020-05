En 46-årig kvinde er blevet kendt skyldig i at have truet politibetjente med Covid-19-smitte under husspektakler i Hvidovre.

Send til din ven. X Artiklen: Dømt for corona-trusler mod politifolk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dømt for corona-trusler mod politifolk

Vestegnen - 26. maj 2020 kl. 10:24 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 46-årig kvinde er blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel, blandt andet for - i forbindelse med en anholdelse i Hvidovre - at have forsøgt at spytte efter politibetjentene. Det skete efter hun havde fortalt, at hun var smittet med Covid-19.

Kvinden modtog dommen, der faldt mandag den 25. maj i Retten i Glostrup.

Anklager Robert Rafn, der førte sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi, er tilfreds med dommen:

- Jeg er tilfreds med, at retten har dømt i overensstemmelse med anklageskriftet, og at retten også fandt det skærpende, at hændelsen foregik under den aktuelle coronasituation.

Anklageren henviser til, at sagen er fra før Folketinget skærpede straffen for corona-relateret kriminalitet. Retten i Glostrup fandt det dog skærpende, at kvindens udfald mod politibetjentene skete, mens coronaepidemien var på sit højeste.

- Der er i denne sag tale om en ret så hensynsløs adfærd over for politibetjentene, der bare passer deres arbejde. Politibetjentene er nødt til at være ude på gader og veje og passe på os alle sammen, også under coronakrisen. Politibetjentene skulle gerne kunne komme hjem til familien, uden der er risiko for, at de bringer smitte videre, siger anklager Robert Rafn, der ser det som en temmelig alvorlig sag, når nogen forsøger at påføre politibetjente coronasmitte.

Hændelsen fandt sted en nat i slutningen af marts. Vestegnens Politi var kaldt ud til en lejlighed i Hvidovre, hvor der var husspektakler. Blandt andet skulle kvinden have bidt den mand, som hun var på besøg hos, i den ene kind.

Politibetjentene ville bortvise kvinden, hvilket hun slet ikke var tilfreds med. Hun fortalte, at hun var smittet med Covid-19, i håb om, at politiet ikke ville anholde hende og køre hende til politigården. Hun truede også med, at nu skulle politibetjentene også have det.

Den angiveligt berusede og ophidsede kvinde blev dog anholdt, blandt andet efter at have skubbet en politibetjent hårdt i brystet, og da hun også spyttede, forsøgte politibetjentene at iføre hende et mundbind.

I retten erkendte den 46-årige kvinde, at hun havde sagt, at hun var smittet med Covid-19, men det var alene for at undgå en anholdelse. Hun nægtede truslerne, og at hun skulle have spyttet efter politibetjentene - hun forklarede, at hun alene havde spyttet på jorden.

Retten i Glostrup kendte hende dog skyldig i både at have spyttet efter politibetjentene, at have skubbet, at have truet - og at have bidt manden i kinden.

Straffen lød på tre måneders ubetinget fængsel og en advarsel om udvisning. Kvinden modtog dommen, og blev løsladt. Hun har siddet varetægtsfængslet under hele sagen.