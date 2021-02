Dømt for at medvirke til gaderæs

Vestegnens Politi sigtede tre personer i forbindelse med et gaderæs på Avedøre Holme i Hvidovre. Retten i Glostrup har dømt den ene og frifundet de to.

Vestegnen - 16. februar 2021 kl. 13:18 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Der er tirsdag faldet dom i sagen mod tre mænd på 22, 24 og 27 år, der var tiltalt for at have medvirket til ulovligt gaderæs på Stamholmen i Hvidovre en septemberaften sidste år.

En 22-årig mand, der var anklaget for at være »starter« er i Retten i Glostrup blevet kendt skyldig. Han fik en straf på 30 dages betinget fængsel, med krav om 40 timers samfundstjeneste. Desuden skal han betale en bøde på 12.000 kroner.

De to andre mænd, der var anklaget for at være »spottere«, som skulle holde øje med politiet, er blevet frifundet.

Alle tre mænd har nægtet sig skyldige.

Straffesagerne mod de tre udspringer af ulovlige gaderæs sent om aftenen på Stamholmen i Hvidovre den 4. september 2020, hvor biler og motorcykler parvis kørte om kap med høje hastigheder og med tilskuere i nærheden.

Stamholmen har gennem årene været et yndet sted for ulovlige gaderæs, blandt andet fordi der er tale om en lang, lige vej, hvor der ikke er den store trafik i de sene aftentimer.

På stedet var en bane opmålt og afmærket med »start«- og »mål«-linjer, og mens »spottere« i området, ifølge Vestegnens Politi holdt udkig efter politiet, linede andre biler og motorcykler op to og to, hvorefter en såkaldt »starter« kaldte dem frem til startlinjen og gav tegn til start. Derefter kørte køretøjerne om kap.

Den tilladte hastighed på Stamholmen - der ligger på Avedøre Holme - er 60 kilometer i timen, men ifølge politi og anklagemyndighed blev der kørt med hastigheder omkring 140 kilometer i timen.

Ved ræset pågreb færdselsbetjente en 22-årig mand, som blev sigtet for at være »starter«. To andre mænd på 24 og 27 år blev sigtet for at være »politispottere« - og de er altså blevet frifundet.

Første sag ved domstolen Anklagemyndigheden kategoriserer ræsene den pågældende aften som særlig hensynsløse kørsler, der fremkaldte nærliggende fare for andre, og ifølge retspraksis kan førere af biler i den type gaderæs idømmes fængselsstraffe.

Derfor lagde anklagemyndigheden op til en tilsvarende straf til dem, der aktivt medvirker til at ræsene afvikles.

Det er angiveligt første gang, at en domstol skal afgøre en tiltale mod dem, som medvirker til at arrangere disse ulovlige gaderæs.

Flere blev sigtet Allerede tilbage i september så Vestegnens Politi med stor alvor på gaderæset på Avedøre Holme.

- Færdselssikkerheden er efter vores vurdering sat helt over styr, når man for fuld gas accelerer i fuld fart mellem mennesker - det bliver tilfældigheder, som afgør, om det ender fatalt eller ej, sagde leder af færdselspolitiet, politikommissær Claus Stoltenberg dengang.

Han oplyste også, at Vestegnens Politi i forbindelse med spontane møder på parkeringspladser rundt om i politikredsen samme aften den 4. september, rejste sigtelser for høj fart mod otte bilister.

Ingen deltagere i gaderæset på Stamholmen blev denne aften sigtet for fx at køre for stærkt. Færdselspolitiet på Vestegnen gik efter de personer, som medvirkede til at arrangere gaderæset. Tirsdagens dom faldt som en skriftlig dom. Opdateres...