Dømt: Havde giftslanger i lejligheden

En 40-årig mand fra Rødovre er idømt en bøde på 15.000 kroner i Retten i Glostrup for at have fire giftige slanger i sin lejlighed.

Oxyuranus Microlepidotmus, Crotalus Adamanteus og Bitis Gabonica er heldigvis usædvanlige artsnavne på et anklageskrift.

Det var ikke desto mindre tilfældet, da en 40-årig mand sad tiltalt ved Retten i Glostrup for at opbevare fire giftslanger i terrarier i sin lejlighed i Rødovre.

Slangerne - måske bedre kendt som indlandstaipan, diamantklapperslange og gaboon viper - blev fundet af Vestegnens Politi i februar 2019 under en koordineret politiaktion mellem tre politikredse på Sjælland med god hjælp af specialdyrlæger i krypdyr.

Aktionen var nemlig rettet mod et netværk af krypdyrinteresserede med forkærlighed for giftslanger, som på grund af deres farlighed kun må være i zoologiske haver og terrariecentre med særlige tilladelser.

- Det er meget sjældent, vi ser straffesager med dyr, der kan være farlige for andre - og nu har retten bestemt, at slangerne skal konfiskeres og afhændes, siger anklager Julie Skovgaard, anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

Slangerne kommer oprindeligt fra områder ved Australien, Sydamerika og Afrika og har siden aktionen opholdt sig de to eneste steder i landet, som lovligt kan opbevare og håndtere såkaldte giftsnoge.

Den tiltalte mand fra Rødovre har forklaret, at han selv importerede slangerne og mente, de var forsvarligt opbevaret.

Oprindelig havde Vestegnens Politi præsenteret den 40-årige mand for et bødeforlæg på 20.000 kroner - svarende til 5.000 kroner for hver af de fire giftige slanger.

Den 40-årige mand syntes, at der var tale om en uretfærdig stor bøde - han mente selv, at han havde styr på slangerne og at det ikke var farligt han havde dem - og derfor endte sagen i retten til afgørelse.

Retten i Glostrup betragtede det dog en skærpende omstændighed, at manden havde de fire giftige slanger i en lejlighed i et boligkvarter, og retten idømte ham en bøde på 15.000 kroner.

Det skete den 18. juni, og den 40-årige har derefter to ugers betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.